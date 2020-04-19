سياسة
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الدفاع التركية: نراقب عن كثب وقف إطلاق النار في إدلب
أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب، الأحد، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار بإدلب السورية، المبرم بين أنقرة وموسكو.
الدفاع التركية: نراقب عن كثب وقف إطلاق النار في إدلب
وزارة الدفاع التركية: نراقب وقف إطلاق النار عن كثب / AA
19 أبريل 2020

أكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب، الأحد، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار بإدلب السورية، المبرم بين أنقرة وموسكو.

وأوضح البيان أن القوات التركية الموجودة في نقاط المراقبة تراقب عن كثب كافة التطورات الحاصلة في إدلب.

وأشار إلى تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة "الممر الآمن" المتفق عليه بين الجانبين، وذلك منذ الخامس من مارس/آذار الماضي وحتى منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وتابع: "نتابع عن كثب وبتنسيق مع روسيا، جميع ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، بغرض الحفاظ على وقف إطلاق النار."

وفي سياق آخر، ذكر البيان أن الأيام الـ15 الأخيرة شهدت تحييد 53 عنصراً من تنظيم PKK/YPG الإرهابي، حاولوا التسلل إلى مناطق عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وأضاف أن "الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية، متواصلة في الشمال السوري، بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكان آخرها 16 أبريل/نيسان الحالي".

وأوضح أن "إجمالي عدد الدوريات التي تم تسييرها بين الجانبين، حتى الآن، بلغ 42 دورية".

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من 6 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جندياً تركياً أواخر فبراير/شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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