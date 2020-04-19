ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا الأحد في 5 بلدان عربية، أغلبها خليجية، وفق إحصائيات رسمية جديدة.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 138، بعد تسجيل حالة جديدة، وأضافت في بيان على الموقع الرسمي الخاصّ بكورونا، أن عدد المصابين بلغ 2820 بعد الكشف عن 135 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 322، بعد تماثل 8 حالات جديدة للشفاء من إجمالي المصابين.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت الإجمالي إلى 6781، وأضافت الوزارة في بيان أنه سُجّلَت 98 حالة شفاء و4 وفيات، رفعت الإجمالي إلى 41 حالة.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 1915 حالة، وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 305 بعد تعافي 6 حالات.

ولفتت إلى عدم تسجيل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 7 حالات منذ مساء السبت.

سلطنةعمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 1266 حالة، وأضافت الوزارة في بيان أن "عدد الوفيات بلغ 6، كما تم تسجيل 233 حالة شفاء".

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 673 في عموم البلاد، وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا إنه لم تُسجَّل أي وفاة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة، منذ 21 فبراير/شباط الماضي.

العراق

سجّل العراق 1513 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 82 وفاة و953 حالة تعافٍ السبت، وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا رفع حظر التجوال المفروض منذ أكثر من شهر، في فترة النهار خلال رمضان.

وأوضحت أن الحظر سيُرفَع من الساعة 6 صباحاً حتى 7 مساءً بالتوقيت المحلي، باستثناء مناطق محدَّدة، دون إشارة إلى أسمائها.

وفرض العراق حظر التجوال في عموم البلاد في 17 مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحدّ من تفشِّي الفيروس.

وحتى ظهر الأحد تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و345 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 161 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 604 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.