سياسة
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كورونا.. أكثر من 160 ألف وفاة في العالم وترمب يحذّر الصين من التبعات
تجاوزت وفيات كورونا 160 ألف شخص حول العالم، وتخطت الإصابات حاجز مليونين و300 ألف حتى صباح الأحد، وترمب يحذّر الصين من تبعات محتملة في حال كانت "مسؤولة بشكل متعمَّد" عن انتشار الوباء.
كورونا.. أكثر من 160 ألف وفاة في العالم وترمب يحذّر الصين من التبعات
تجاوزت وفيات فيروس كورونا أكثر من 160 ألف شخص حول العالم مع أعداد إصابات تجاوزت مليونين و300 ألف حتى صباح الأحد / AFP
19 أبريل 2020

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 160 ألف شخص حول العالم، مع أعداد إصابات تجاوزت مليونين و300 ألف حتى صباح الأحد، حسب آخر الإحصاءات.

وحذّرَت الولايات المتحدة السبت، الصين من تبعات محتمَلة في حال كانت "مسؤولة بشكل متعمد" عن انتشار الوباء.

وخلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "كان يمكن وقفه (الوباء) في الصين قبل أن يبدأ، وهذا لم يحدث"، مضيفاً: "والآن، العالم كله يعاني جرّاء ذلك".

وأكّد أنه "إذا كانوا (الصينيون) مسؤولين بشكل متعمد، بالطبع إذا كان ذلك خطأ فالخطأ خطأ. لكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد، نعم، لا بد إذاً من عواقب".

وسُجلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة جرَّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 39 ألفاً صباح الأحد.

وتُعَدّ الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالوباء والأعلى في أعداد الوفيات والإصابات.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا بأكثر من 23 ألف وفاة من أصل 175 ألفاً و925 إصابة، ثم إسبانيا بأكثر من 20 ألف وفاة من أصل 194 ألفاً و416 إصابة، وفرنسا بأكثر من 19 ألف وفاة من أصل 151 ألفاً و793 إصابة، والمملكة المتحدة بأكثر من 15 ألف وفاة من أصل 114 ألفاً و217 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ظهر بمنطقة ووهان وسط الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتحول إلى جائحة انتشرت في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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