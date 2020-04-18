سياسة
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تركيا.. تمديد قيود الدخول والخروج لـ31 ولاية 15 يوماً
قالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إنها قررت تمديد قيود الدخول والخروج براً وجواً وبحراً من وإلى 31 ولاية، اعتباراً من منتصف ليل السبت/الأحد، ولمدة 15 يوماً. ودعت الوزارة المواطنين في الولايات المذكورة إلى البقاء في مدنهم على مدار الفترة المحددة.
تركيا.. تمديد قيود الدخول والخروج لـ31 ولاية 15 يوماً
تمديد القيود جاء في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا / AA
18 أبريل 2020

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تمديد قيود الدخول والخروج براً وجواً وبحراً من وإلى 31 ولاية، اعتباراً من منتصف ليل السبت/ الأحد، ولمدة 15 يوماً.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أنه جرى إرسال تعميم إلى 31 ولاية، بخصوص تمديد قيود الدخول والخروج براً وجواً وبحراً من وإلى 30 كبرى ولايات البلاد، إلى جانب ولاية زونكولداك.

وأضاف البيان أن القرار السابق لفرض تلك القيود ينتهي منتصف الليلة، حيث سيجري تمديدها 15 يوماً.

وأشار البيان إلى أن تمديد القيود جاء في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا التعميم المواطنين كافة في الولايات المذكورة إلى البقاء في مدنهم على مدار الفترة المحددة.

وفي 3 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، حزمة تدابير جديدة لمواجهة انتشار كورونا، بينها منع خروج ودخول السيارات من وإلى 31 مدينة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و287 ألفاً، توفي منهم أكثر من 157 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 585 ألفاً، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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