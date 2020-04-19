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تراجُع الإصابات بكورونا في تركيا رغم زيادة عدد الفحوصات، وقوات الوفاق الوطني الليبية تواصل بنجاح عمليتها العسكرية للسيطرة على ترهونة.

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تركيا.. تراجُع الإصابات بكورونا رغم زيادة عدد الفحوصات

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، إن بلاده تشهد تراجعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من زيادة عدد الفحوصات.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن عدد المتعافين من كورونا تجاوز 10 آلاف شخص، مشيراً إلى كفاءة المنظومة الطبية التركية "التي أثبتت أن القدرة على معالجة المصابين إحدى أبرز نقاط القوة لديها". [TRT عربي]

وحول آخر الإحصائيات المتعلقة بالوباء، أعلن الوزير تسجيل 121حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 1890. [TRT عربي]

ليبيا.. قواتالوفاقتواصلبنجاحعمليتهاالعسكريةللسيطرةعلىترهونة

أعلنت قوات الحكومة الليبية السبت، اقتحام "معسكر الحواتم" في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر 12 عنصراً من مليشيات خليفة حفتر. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريحات جديدة للناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً محمد قنونو، نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك. [TRT عربي]

وقبل أقلّ من ساعة كانت قوات الوفاق أعلنت مقتل 8 من ميليشيا حفتر وأسر 4 آخرين، خلال عمليتها التي بدأتها صباح السبت لتحرير ترهونة الاستراتيجية. [الأناضول]

وقال قنونو إن قواتهم تمكنت من أسر 12 عنصراً من فلول المليشيات الإرهابية، وإنها غنمت 5 آليات مسلحة.

وأوضح أن سلاح الجوّ الليبي نفّذ طلعتين ضرب خلالهما 5 أهداف من بينها مواقع خلفية العمة لمليشيات حفتر في ترهونة تمهيداً لتقدم القوات البرية. [الأناضول]

وذكر قنونو أن القوات تواصل تقدمها وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية "عاصفة السلام" ردّاً على القصف المتواصل لأحياء طرابلس، وتأديباً لمليشيات المرتزقة، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ترهونة، التي تعتبر غرفة عمليات حفتر الرئيسية غربي البلاد. [الأناضول]