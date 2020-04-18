سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا يتمدد في آسيا وماليزيا تستعين بخبراء صينيين
يواصل وباء كورونا انتشاره في دول آسيا والمحيط الهادي، فيما أعلنت السلطات الماليزية إحضار 8 خبراء صينيين للاستعانة بهم في مكافحة الفيروس. وقالت الخارجية الماليزية، إن الحكومة ستتحرك سوياً مع الصين في مكافحة كورونا.
كورونا يتمدد في آسيا وماليزيا تستعين بخبراء صينيين
أعلنت السلطات الماليزية إحضار 8 خبراء صينيين للاستعانة بهم في مكافحة الفيروس / Reuters
18 أبريل 2020

يواصل وباء كورونا انتشاره في دول آسيا والمحيط الهادي، فيما أعلنت السلطات الماليزية إحضار 8 خبراء صينيين للاستعانة بهم في مكافحة الفيروس.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان السبت، إن الحكومة ستتحرك سوياً مع الصين في مكافحة كورونا.

وأشارت إلى أن خبراء الطب الـ8 القادمين من الصين، سيساعدون مسؤولي قطاع الصحة في ماليزيا.

وأعلنت السلطات الماليزية تسجيل 54 إصابة خلال االـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 5305. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 88، إثر تسجيل حالتين.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات إلى 5992، بعد تسجيل 942 حالة.

وقالت إن 86% من إجمالي الإصابات، تعود لعمال أجانب في البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، ارتفاع عدد الإصابات إلى 6248، بعد تسجيل 325 حالة.

كما أعلنت تسجيل 15 وفاة، ليرتفع الإجمالي في عموم إندونيسيا إلى 535.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 11 ألفاً و23، بعد تسجيل 462 حالة، والوفيات إلى 235.

كذلك ارتفع عدد الإصابات في تايلاند إلى 2733، بعد تسجيل 33 حالة.

أما الفلبين، فأعلنت ارتفاع عدد الإصابات إلى 6087، بعد تسجيل 209 حالات، والوفيات إلى 397.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us