يواصل وباء كورونا انتشاره في دول آسيا والمحيط الهادي، فيما أعلنت السلطات الماليزية إحضار 8 خبراء صينيين للاستعانة بهم في مكافحة الفيروس.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان السبت، إن الحكومة ستتحرك سوياً مع الصين في مكافحة كورونا.

وأشارت إلى أن خبراء الطب الـ8 القادمين من الصين، سيساعدون مسؤولي قطاع الصحة في ماليزيا.

وأعلنت السلطات الماليزية تسجيل 54 إصابة خلال االـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 5305. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 88، إثر تسجيل حالتين.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات إلى 5992، بعد تسجيل 942 حالة.

وقالت إن 86% من إجمالي الإصابات، تعود لعمال أجانب في البلاد.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، ارتفاع عدد الإصابات إلى 6248، بعد تسجيل 325 حالة.

كما أعلنت تسجيل 15 وفاة، ليرتفع الإجمالي في عموم إندونيسيا إلى 535.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 11 ألفاً و23، بعد تسجيل 462 حالة، والوفيات إلى 235.

كذلك ارتفع عدد الإصابات في تايلاند إلى 2733، بعد تسجيل 33 حالة.

أما الفلبين، فأعلنت ارتفاع عدد الإصابات إلى 6087، بعد تسجيل 209 حالات، والوفيات إلى 397.