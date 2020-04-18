سياسة
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تركيا.. تراجُع الإصابات بكورونا رغم زيادة عدد الفحوصات
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، أن تركيا تحرز تقدماً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا، وأن نسبة الإصابات جراء الفيروس تتراجع بالرغم من زيادة عدد الفحوصات.
تركيا.. تراجُع الإصابات بكورونا رغم زيادة عدد الفحوصات
أوضح وزير الصحة التركي أن عدد المتعافين من كورونا تجاوز 10 آلاف شخص / AA
18 أبريل 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، إن بلاده تشهد تراجعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالرغم من زيادة عدد الفحوصات.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن عدد المتعافين من كورونا تجاوز 10 آلاف شخص، مشيراً إلى كفاءة المنظومة الطبية التركية "التي أثبتت أن القدرة على معالجة المصابين أحد أبرز نقاط القوة لديها".

وحول آخر الإحصائيات المتعلقة بالوباء، أعلن الوزير تسجيل121حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 1890.

وأشار قوجه إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 82 ألفاً و329، إثر تسجيل 3783 إصابة جديدة. كما كشف أن عدد المتعافين في تركيا ارتفع إلى 10 آلاف و453، بعد تماثل 1822 مصاباً للشفاء.

ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى عدم التخلي عن التدابير الاحترازية منعاً لموجة إصابات جديدة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و287 ألفاً، توفي منهم أكثر من 157 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 585 ألفاً، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

مصدر:TRT عربي
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