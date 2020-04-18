ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 37 ألفاً و178، إثر تسجيل 3 آلاف و800 حالة جديدة. فيما سجلت بريطانيا 888 وفاة جديدة ترفع إجمالي الوفيات إلى15 ألفاً و464. بينما تجاوز عدد الوفيات في إفريقيا عتبة الألف شخص، وسط مخاوف من أن تتحول القارة السمراء إلى بؤرة جديدة للمرض.

وأظهرت معطيات حديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 35 ألفاً و354 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 710 آلاف و272.

وفي ولاية نيويورك، الأكثر تضرراً من كورونا، فقد تجاوزت فيها الإصابات 220 ألفاً، والوفيات بلغت نحو 15 ألفاً.

وبلغ عدد فحوصات الكشف عن كورونا في الولايات المتحدة، 3 ملايين و574 ألفاً و392 فحصاً، لغاية السبت.

وتعافى بعموم البلاد 59 ألفاً و672 مصاباً، بينما يتلقى 112 ألفاً و260 آخرون العناية الطبية بالمستشفيات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إصابات ووفيات كورونا، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 888 وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفاً و464.

وقالت إن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 114 ألفاً و217، إثر تشخيص 5 آلاف و526 حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد الاختبارات بالبلاد، بلغ 357 ألفاً و23، بينها 15 ألفاً و472 فحصاً خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

القارة السمراء تتخطى الألف وفاة

أما في القارة السمراء فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد تخطى عتبة الألف شخص.

وحسب معطيات المركز الإفريقي للوقاية ومكافحة الأمراض، ارتفع عدد الوفيات إلى ألف و17 شخصاً، إثر تسجيل 55 حالة وفاة أخرى 24 ساعة.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 19 ألفاً و895 شخصاً، إثر تشخيص ألف و562 إصابة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 4 آلاف و462 شخصاً، حسب معطيات المركز.

وتسود حالة من القلق إثر الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات في القارة مؤخراً، خشية تحولها إلى بؤرة جديدة للفيروس، بعد القارة الأوروبية، والولايات المتحدة.

والجمعة، حذرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من احتمال وفاة ما بين 300 ألف و3.3 مليون شخص في القارة السمراء، في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة جائحة كورونا.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و276 ألفاً، توفي منهم أكثر من 156 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 582 ألفاً، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.