قال إسماعيل قويونجو، المدير العام لشركة MEMSİS لأبحاث تكنولوجيا البيئة التركية، إن الشركة أنهت إنتاج كمامات N95 والأنواع الأعلى جودة بمواد محلية تماماً، وسلمتها لوزارتي الصحة والدفاع.

وأوضح أن المرشحات الدقيقة (الفلاتر) الأساسية لهذا النوع من الكمامات كانت تستورد من الخارج سابقاً، إلا أن هناك مشكلات وعقبات بخصوص استيرادها هذه الأيام بسبب تفشي وباء كورونا.

و أشار قويونجو، في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن دولاً مثل فرنسا وألمانيا منعت تصدير المواد المستخدمة في فلاتر الكمامات وأن شركة MEMSİS أيضاً واجهت صعوبات في توفير المواد المستخدمة مما دفعها للعمل على إنتاجها بذاتها.

ولفت إلى أن الشركة أنهت مرحلة البحث والتطوير وبدأت الإنتاج المتسلسل لكمامات N95 والأنواع الأعلى جودة من أجل توفيرها للأطباء وكل من يتصدرون الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح قويونجو أنهم تعاونوا مع شركة Gama للبحث والتطوير بخصوص الشكل النهائي للمنتج، وتمكنوا من إنتاج كمامات N95 والأنواع الأعلى جودة بمواد محلية 100%، وجرى تسليمها لوزارتي الصحة والدفاع.

جهودفريقالبحثوالتطوير

ولفت إلى أن جهود البحث والتطوير بخصوص تطوير فلاتر كمامات N95 و N99 ترجع إلى ما قبل سنوات وأنها اكتسبت زخماً كبيراً بسبب المستجدات الأخيرة.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من تطوير فلاتر كمامات N95 وN99 بجهود ومواد محلية تماماً في الأسبوع الأول من مارس/آذار الماضي، وأجرت الاختبارات على المنتج طبقاً للمعايير الدولية، وحصلت على شهادة بأنه يتمتع بجودة تفوق معايير كمامات N95.

وأضاف قويونجو أن المشروع أُنجز في مركز أبحاث وتطبيقات تكنولوجيا الأغشية بجامعة إسطنبول التقنية، وأن فريق البحث والتطوير ضم نخبة من أساتذة الجامعة.

بدءالإنتاجالمتسلسل

وأشار قويونجو إلى أن كلاً من جامعة إسطنبول التقنية، وحديقة العلوم بالجامعة، وهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية تقوم بدعم المشروع.

وفيما يتعلق بمراحل المشروع قال قويونجو "قمنا في البداية بتطوير تكنولوجيا النانو فيبر (ألياف النانو) على هامش هذا المشروع، وأنتجنا فلاتر الكمامات بتكنولوجيا النانو فيبر، بالاعتماد على خبراتنا المعرفية والعلمية، وأسسنا البنية التحتية الإنتاجية الأكبر في هذا المجال في تركيا حتى الآن".

وتابع: "قمنا بتطوير هذه التقنية في الإنتاج أكثر ووصلنا لمرحلة التقدم من أجل تسجيل براءات اختراع خاصة بنا في هذا الشأن".

وأوضح قويونجو أنهم أتموا مرحلة التطوير وبدأوا في الإنتاج المتسلسل، من أجل منع حدوث أي مشكلات في إمدادات المواد اللازمة لصناعة فلاتر الكمامات، ومن أجل مواصلة إنتاج كمامات N95 وما يفوقها، وتقديمها لمن يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتهم العاملون في مجال الرعاية الطبية.

نقوم بمهامنا دون النظر إلى أوقات العمل

وأوضح أن هذه التجهيزات اللازمة ستنتهي في غضون شهر على أقصى تقدير، وعندها لن تضطر شركات إنتاج الكمامات للاعتماد على الخارج في الحصول على فلاتر كمامات N95.

وأشار إلى أن كل منتجي البلاد سيستخدمون فلاتر كمامات N95 المحلية، وأن طواقم الشركة تواصل العمل ليل نهار دون النظر إلى المواعيد والساعات.

وأوضح أنه يتم حالياً إنتاج فلاتر كمامات ذات مميزات N95 تكفي لتصنيع حوالي عشر آلاف كمامة يومياً، وأنهم يهدفون إلى زيادة هذا العدد إلى 500 ألف يومياً على النحو الذي يلبي احتياجات جميع الشركات المصنعة للأقنعة الواقية.