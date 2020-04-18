سمحت إيران لبعض المتاجر والأعمال في العاصمة والبلدات المجاورة بإعادة فتح أبوابها السبت، بعد أسابيع من الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وشهدت حركة المرور في طهران ازدحاماً في وقت مبكّر السبت، بعدما سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج العاصمة قبل أسبوع.

فيما ستظلّ صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ومراكز التسوق والبازار الكبير في طهران مغلقة، وكذلك الأضرحة والمساجد، ولا يزال الحظر على التجمعات العامة سارياً.

كذلك أُعيدَ فتح المكاتب الحكومية، فيما يعمل ثلث الموظفين من المنزل، ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة.

وكانت إيران بطيئة في الاستجابة للوباء وتوقفت عن فرض قيود واسعة النطاق حتى بعد أن أجبرت دول أخرى في المنطقة ذات حالات أقلّ بكثير معظم الشركات على الإغلاق.

وكان عشرات الأطباء الإيرانيين دعوا وزير الصحة سعيد نمكي الجمعة، إلى الشفافية في الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، والإصغاء إلى مقترحات الخبراء بشكل أكبر في ما يخصّ التدابير الوقائية.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعث بها أكثر من 70 طبيباً إلى وزير الصحة، طالبوا فيها بتولي دور فعال بخصوص فرض الحجر الصحي على المدن عندما تقتضي الحاجة، واستمرار التزام التباعد الاجتماعي، وتقديم دعم مادي للشرائح المتضررة من الفيروس.

وأكّدوا أنه على وزارة الصحة إطلاع الرأي العامّ على الأخبار المتعلقة بكورونا بشفافية، مشيرين إلى أن النظام الصحي في البلاد يعاني بعض المشكلات، الأمر الذي ألحق به ضعفاً في مواجهة كورونا.

في سياق متصل دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الجمعة، إيران إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين قد يكونون عرضة للإصابة داخل مرافق الاحتجاز في البلاد، بعدما أفرجت إيران مؤقتاً عن مئة ألف سجين.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في إيران السبت إلى 80 ألفاً و868، بينهم 5 آلاف و31 حالة وفاة.