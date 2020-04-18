سياسة
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قوات الحكومة الليبية تطلق عملية عسكرية لاستعادة ترهونة
أطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس، التي "تُعتبر غرفة عمليات مليشيا خليفة حفتر الرئيسية غربي ليبيا".
قوات الحكومة الليبية تطلق عملية عسكرية لاستعادة ترهونة
القوات الحكومية تحرز تقدماً باتجاه ترهونة من عدة محاور حسب تصريحات رسمية - صورة أرشيفية / AFP
18 أبريل 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق إن قواتهم بدأت عملية تحرير ترهونة "التي تُعتبر غرفة عمليات مليشيا خليفة حفتر الرئيسية غربي ليبيا"، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القوات الحكومية تحرز تقدماً باتجاه ترهونة من عدة محاور، أبرزها منطقة القربولي شرق طرابلس ومدينة مسلاتة جنوبها.

يشار إلى أنه في 26 يونيو/حزيران 2019 سيطرت قوات الوفاق على مدينة غريان (جنوب طرابلس)، التي كانت حينها غرفة العمليات الرئيسية لمليشيا حفتر غربي ليبيا، لتُنقَل إثر ذلك إلى ترهونة.

ورغم إعلان مليشيا حفتر في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإنها تواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً.

وردّاً على الانتهاكات المستمرة أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.

وضمن "عاصفة السلام" تمكنت القوات الحكومية من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان، بما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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