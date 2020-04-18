دخل قرار حظر التجوال الذي أصدرته الحكومة التركية، من منتصف ليل الجمعة/السبت، حيّز التنفيذ، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

ويشمل الحظر 31 ولاية تركية، ومن المقرر أن يكون سارياً حتى منتصف ليل الأحد/الاثنين المقبل.

وتضمن التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية الخميس أسماء الولايات التي يشملها حظر التجوال، ومن بينها إسطنبول، مشدّداً على أن المخالفين لحظر التجوال، ستُفرَض عليهم عقوبة إدارية مالية، وأن الإجراءات القضائية اللازمة ستُفعَّل بموجب قانون العقوبات بشأن السلوك الإجرامي.

وأكدت وزارة الداخلية في تعميمها، أن هيئات ستشكَّل برئاسة الولاة وقائمقاميات الأقضية، ستعدّ خطة لتوزيع الخبز بانتظام في جميع الأحياء السكنية.

فيما يستثني الحظر:

- الأفران وشركات إنتاج ونقل وبيع الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات والمعقمات، إضافة إلى المراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات، والمستشفيات والعيادات البيطرية.

- المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية، مثل المطارات والمواني والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي".

- منشآت كبيرة تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العامّ، وشركات توزيع المياه والصحف وأسطوانات الغاز، فضلاً عن مراكز إيواء الحيوانات.

- شركات الشحن الداخلية والخارجية والأخرى التي تقدم خدمات لوجستية لها.

- الصحف وهيئات الإذاعة والتليفزيون ومطابع الصحف.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، تسجيل 126 وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1769، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفاً و546 والمتعافين 8631.