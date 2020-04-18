بدأ 252 مواطناً تركيّاً مساء الجمعة، فترة حجر صحي في مسكن طلابي بولاية قرشهير وسط البلاد، وذلك عقب وصولهم من بريطانيا.

ووصل المواطنون إلى قرشهير قادمين من مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة أنقرة، عقب إجلائهم من بريطانيا عبر الخطوط الجوية التركية.

وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وُضع المواطنون القادمون بواسطة 11 حافلة من أنقرة، في مسكن "فاطمة باجي" الطلابي.

كما بدأ 349 مواطناً تركيّاً مساء الجمعة، فترة حجر صحي في مسكن طلابي بولاية طوقات شمالي البلاد، عقب وصولهم من هولندا.

ووصل المواطنون إلى طوقات قادمين من مطار "تشارشمبا" بولاية صامسون، عقب إجلائهم من العاصمة الهولندية أمستردام عبر الخطوط الجوية التركية.

ووضعت السلطات التركية أيضاً 73 مواطناً تحت الحجر الصحي في سكن طلابي تابع لوزارة الشباب والرياضة في ولاية وان شرقي البلاد، بعد إجلائهم من كازاخستان.

ووصل المواطنون الأتراك السبت، إلى مطار "فريد ميلين" في وان، حيث خضعوا بدايةً للفحوص الطبية اللازمة، ثم نُقلوا إلى سكن "سليمان شاه " الطلابي في الولاية.

ومن المقرر أن تتولى الولايات المعنية ومديريتا الصحة والشباب والرياضة فيها، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، والهلال الأحمر التركي، مهمة تأمين احتياجات المواطنين الذين سيخضعون للمراقبة في أماكن حجرهم لمدة 14 يوماً.

كما سيقدّم لهم مختصو علم النفس والاجتماع التابعون لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، الدعم اللازم.

من جهة أخرى تعتزم الخطوط الجوية التركية تنظيم رحلات خاصة من 3 مدن أمريكية، لنقل مواطنيها العالقين فيها بسبب إلغاء الطيران في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة التركية لدى واشنطن في بيان الجمعة، إن الخطوط التركية ستنظّم رحلات من واشنطن ولوس أنجلوس في 23 أبريل/نيسان، ومن نيويورك في 24 من الشهر نفسه.

ويشمل القرار المواطنين الأتراك ممّن يمتلكون تأشيرات قصيرة الأمد والطلاب والسياح والعمال، والذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة لإجراء مقابلات عمل.

وتشترط السلطات التركية على المواطنين الراغبين في العودة، البقاء في حجر صحي مدة 14 يوماً، وأن يوافقوا على ذلك قبل ركوب الطائرة.

ولن يُسمح بركوب الطائرة للمواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا في يوم الرحلة، أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس سابقاً.

يأتي ذلك في إطار عملية إجلاء تركية واسعة النطاق، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتنسيق من نائبه فؤاد أوقطاي، وجهود وزارة الخارجية، لإجلاء قرابة 25 ألف مواطن من 59 بلداً، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وأوضح أوقطاي في وقت سابق، أن العملية تجرى بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية والنقل والبنى التحتية والصحة والشباب والرياضة، والولايات المعنية.