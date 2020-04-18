سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 18 أبريل/نيسان 2020
عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم يتجاوز مليونين و206 آلاف / DPA
18 أبريل 2020

أهم الأحداث:

أكثر من مليونين و206 آلاف إصابة بكورونا وتوقعات مخيفة حول إفريقيا، والدفاع التركية تعلن إنتاج أجهزة تنفس صناعي بإمكانيات محلية.

الجديد على TRT عربي:

كورونا.. أكثر من مليونين و206 آلاف إصابة وتوقعات مخيفة حول إفريقيا

وزارة الدفاع التركية تعلن إنتاج أجهزة تنفس صناعي بإمكانيات محلية

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كورونا.. أكثر من مليونين و206 آلاف إصابة وتوقعات مخيفة حول إفريقيا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم مليونين و206 آلاف. وبلغ عدد الإصابات في العالم مليونين و206 آلاف و322، وفق موقع Worldometer المعنيّ بإحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء. [TRT عربي]

وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات بـ678 ألفاً و210، تلَتها إسبانيا بـ184 ألفاً و984، وإيطاليا بـ186 ألفاً و941، وفرنسا بـ165 ألفاً و27، وألمانيا بـ138 ألفاً و273، وبريطانيا بـ103 آلاف و93 إصابة. [TRT عربي]

وسجّلت البلاد 2296 وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفاً و286، لتصبح الدولة الأولى في عدد الوفيات أيضاً. [TRT عربي]

وزارة الدفاع التركية تعلن إنتاج أجهزة تنفس صناعي بإمكانيات محلية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، نجاح بلاده في إنتاج جهاز تنفس صناعي بإمكانيات محلية وطنية بالكامل. [الأناضول]

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أقار عقب تفقُّده جهاز التنفس "صحرا" الذي تنتجه مؤسسة صناعة الآلات والكيماويات "مكيك"، وإطْلاعه على معلومات حول الجهاز من المدير العامّ للمؤسسة ياسين آق دره. [الأناضول]

وأكّد أقار أن "تركيا تخوض كفاحاً ضد فيروس كورونا"، مشدداً على أن "وزارة الدفاع تجتهد لتؤدّي ما يقع على عاتقها بهذا الخصوص بأفضل شكل". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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