سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي يتوقع تراجع التجارة الخارجية بمقدار 525 مليار يورو
توقع الاتحاد الأوروبي تراجع حجم التجارة الخارجية بمقدار 525 مليار يورو في 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً دراسة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حول آثار كورونا على التجارة العالمية.
الاتحاد الأوروبي يتوقع تراجع التجارة الخارجية بمقدار 525 مليار يورو
توقع الاتحاد الأوروبي تراجع حجم التجارة الخارجية بمقدار 525 مليار يورو في 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا / Getty Images
17 أبريل 2020

توقع الاتحاد الأوروبي تراجع حجم التجارة الخارجية بمقدار 525 مليار يورو في 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لدراسة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حول آثار كورونا على التجارة العالمية.

وأضافت الدراسة، أن التدابير التقييدية المختلفة بسبب الوباء، لا سيما إغلاق المحال التجارية وحظر السفر، ستؤدي إلى انكماش كبير في الإنتاج والنفقات والاستثمارات والتجارة الدولية.

وتوقعت الدراسة أن ينخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 9.7% عام 2020 بسبب كورونا.

ولفتت إلى أن صادرات دول الاتحاد الأوروبي لدول أخرى ستنخفض بنسبة 9.2%، والواردات بنسبة 8.8%.

وكشفت أن صادرات السلع والخدمات في دول الاتحاد ستنخفض بمقدار 285 مليار يورو، والواردات بمقدار 240 مليار يورو خلال 2020.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، مليونين و227 ألفاً، توفي منهم قرابة 150 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 563 ألفاً، بحسب موقع Worldometer المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us