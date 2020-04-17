توقع الاتحاد الأوروبي تراجع حجم التجارة الخارجية بمقدار 525 مليار يورو في 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقاً لدراسة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حول آثار كورونا على التجارة العالمية.

وأضافت الدراسة، أن التدابير التقييدية المختلفة بسبب الوباء، لا سيما إغلاق المحال التجارية وحظر السفر، ستؤدي إلى انكماش كبير في الإنتاج والنفقات والاستثمارات والتجارة الدولية.

وتوقعت الدراسة أن ينخفض حجم التجارة العالمية بنسبة 9.7% عام 2020 بسبب كورونا.

ولفتت إلى أن صادرات دول الاتحاد الأوروبي لدول أخرى ستنخفض بنسبة 9.2%، والواردات بنسبة 8.8%.

وكشفت أن صادرات السلع والخدمات في دول الاتحاد ستنخفض بمقدار 285 مليار يورو، والواردات بمقدار 240 مليار يورو خلال 2020.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، مليونين و227 ألفاً، توفي منهم قرابة 150 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 563 ألفاً، بحسب موقع Worldometer المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.