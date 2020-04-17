سياسة
2 دقيقة قراءة
وزارة الدفاع التركية تعلن إنتاج أجهزة تنفس صناعي بقدرات محلية
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، نجاح بلاده في إنتاج جهاز تنفس صناعي بقدرات محلية وطنية بالكامل، كما أكّد على أن "وزارة الدفاع تجتهد لتقوم بما يقع على عاتقها بهذا الخصوص بأفضل شكل".
وزارة الدفاع التركية تعلن إنتاج أجهزة تنفس صناعي بقدرات محلية
وزير الدفاع التركي يعنل نجاح بلاده في إنتاج جهاز تنفس صناعي بقدرات محلية وطنية بالكامل / AA
17 أبريل 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، نجاح بلاده في إنتاج جهاز تنفس صناعي بقدرات محلية وطنية بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أقار، عقب تفقده جهاز التنفس "صحرا" الذي تنتجه مؤسسة صناعة الآلات والكيماويات "مكيك"، وإطلاعه على معلومات حول الجهاز من المدير العام للمؤسسة ياسين آق دره.

وأكّد أقار أن "تركيا تخوض كفاحاً ضد فيروس كورونا"، مشدداً على أن "وزارة الدفاع تجتهد لتقوم بما يقع على عاتقها بهذا الخصوص بأفضل شكل".

وأشار إلى أن الوزارة حسّنت من قدراتها، واتخذت خطوات هامة في إنتاج المواد الطبية الوقائية.

وقال في هذا الخصوص: "يتواصل إنتاج الكمامات والألبسة الواقية والمعقمات، ويومياً نرفع من قدرتنا الإنتاجية"، مضيفاً أنه "كما أننا أنتجنا أيضاً أجهزة تنفس صناعية اسمها صحرا، تصميمها وإنتاجها محلي ووطني بشكل كامل".

ولفت إلى أن تكلفة صناعة أجهزة "صحرا" أقل من نظيراتها العالمية، مبيّناً أنهم يخططون لبدء خط إنتاج الجهاز في أقرب وقت.

وأفاد الوزير بأن المؤسسة المنتجة تهدف إلى إنتاج 500 جهاز أسبوعياً.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 126 وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1769، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفاً و546، والمتعافين 8631.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us