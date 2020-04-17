أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، نجاح بلاده في إنتاج جهاز تنفس صناعي بقدرات محلية وطنية بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أقار، عقب تفقده جهاز التنفس "صحرا" الذي تنتجه مؤسسة صناعة الآلات والكيماويات "مكيك"، وإطلاعه على معلومات حول الجهاز من المدير العام للمؤسسة ياسين آق دره.

وأكّد أقار أن "تركيا تخوض كفاحاً ضد فيروس كورونا"، مشدداً على أن "وزارة الدفاع تجتهد لتقوم بما يقع على عاتقها بهذا الخصوص بأفضل شكل".

وأشار إلى أن الوزارة حسّنت من قدراتها، واتخذت خطوات هامة في إنتاج المواد الطبية الوقائية.

وقال في هذا الخصوص: "يتواصل إنتاج الكمامات والألبسة الواقية والمعقمات، ويومياً نرفع من قدرتنا الإنتاجية"، مضيفاً أنه "كما أننا أنتجنا أيضاً أجهزة تنفس صناعية اسمها صحرا، تصميمها وإنتاجها محلي ووطني بشكل كامل".

ولفت إلى أن تكلفة صناعة أجهزة "صحرا" أقل من نظيراتها العالمية، مبيّناً أنهم يخططون لبدء خط إنتاج الجهاز في أقرب وقت.

وأفاد الوزير بأن المؤسسة المنتجة تهدف إلى إنتاج 500 جهاز أسبوعياً.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 126 وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1769، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفاً و546، والمتعافين 8631.