سياسة
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تركيا.. نسبة الوفيات بفيروس كورونا تتقلص والإصابات تستقر
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، أن تركيا تحرز تقدماً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا، وأن نسبة الوفيات جراء الفيروس بدأت تتقلص، فيما بدأ معدل الإصابات بالاستقرار.
تركيا.. نسبة الوفيات بفيروس كورونا تتقلص والإصابات تستقر
وزير الصحة التركي قال إن تدابير حظر التجول على المسنين فوق 65 عاماً والفتية دون سن العشرين أثبتت نجاحها  / AA
17 أبريل 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، إن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بدأت تتقلص، فيما بدأ معدل الإصابات بالاستقرار.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أن تدابير حظر التجول على المسنين فوق 65 عاماً والفتية دون سن العشرين أثبتت نجاحها، حيث تراجع معدل الإصابة لدى الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً من 35 إلى 18% بعد قرار حظر التجول.

وحول آخر الإحصائيات المتعلقة بالوباء، أعلن الوزير تسجيل 126حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 1769.

وأشار قوجه إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 78 ألفاً و546، إثر تسجيل 4353 إصابة جديدة. كما كشف أن عدد المتعافين في تركيا ارتفع إلى 8631، بعد تماثل 1542 مصاباً للشفاء.

ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الصبر وعدم التخلي عن التدابير الاحترازية منعاً لموجة إصابات جديدة.

مصدر:TRT عربي
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