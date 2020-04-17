سجلت 4 دول خليجية، الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، وفق إحصاءات رسمية.

حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، تسجيل 4 وفيات بالفيروس، لترفع الحصيلة إلى 78، وتسجيلها 762 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 7142، و59 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 1049".

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي وفاة لمواطن كويتي ومقيم إيراني، ما يرفع الحصيلة إلى 5.

وذكرت الوزارة في بيان، "تم تسجيل 134 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 1658، وحالات الشفاء بلغت 258، بعد تسجيل 33 حالة".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة القطرية "تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية بـ 560 حالة، رفعت الإجمالي إلى 4663، و49 حالة شفاء، رفعت الإجمالي إلى 464، بينما استقرت الوفيات عند 7".

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة، "تسجيل 40 إصابة، نصفهم قادمون من إيران ليصل الإجمالي إلى 1740، و725 حالة شفاء".

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و206 آلاف، توفي منهم أكثر من 148 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 558 ألفاً، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.