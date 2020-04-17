سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا ارتفاعاً بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2019.

وحسب معلومات من هيئة الإحصاء التركية، فقد اشترى الأجانب 9 آلاف و618 شقة سكنية، خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019.

وأظهرت نفس المعطيات، أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 14%، ليصل إلى 10 آلاف و948 شقة، خلال نفس الفترة من 2020.

وفضّل الأجانب إسطنبول في شراء الشقق، حيث اشتروا فيها، 5 آلاف و375 شقة، تلتها أنطاليا بألفين و151، وأنقرة بـ665، وبورصة بـ371.

واحتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراءً للشقق السكنية في تركيا بين يناير ومارس 2020، بشرائهم 1864 شقة.

وجاء العراقيون في المرتبة الثانية بـ1856 شقة، والروس ثالثاً بـ763، والأفغان رابعاً بـ644، واليمنيون خامساً بـ386.