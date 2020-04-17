تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حول العالم مليونين و206 آلاف.

ووصل عدد الإصابات في العالم مليونين و206 آلاف و322، وفق موقع Worldometer المعني بإحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء.

الولايات المتحدة تتصدر القائمة عالمياً

حلّت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات بـ678 ألفاً و210، تلتها إسبانيا بـ184 ألفاً و984، وإيطاليا بـ186 ألفاً و941، وفرنسا بـ165 ألفاً و27، وألمانيا بـ138 ألفاً و273، وبريطانيا بـ103 آلاف و93 إصابة.

وسجّلت البلاد 2296 وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفاً و286، لتصبح الدولة الأولى في عدد الوفيات أيضاً.

ووفقاً لمعطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، لا تزال نيويورك تتصدر قائمة الولايات الأمريكية في عدد الإصابات، إذ بلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 214 ألفاً و832، بعد تسجيل 8 آلاف و859 حالة جديدة، فيما تأتي ولاية نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ75 ألفاً و317، ثم ماساتشوستس بـ32 ألفاً و181.

ارتفاع الوفيات في بريطانيا

ارتفع عدد وفيات كورونا في بريطانيا، الجمعة، إلى 14 ألفاً و576، بعد تسجيل 847 وفاة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، أن عدد المصابين وصل 108 آلاف و692، إثر تسجيل 5 آلاف و599 إصابة.

وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات يومية في بريطانيا في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، بواقع 980 وفاة. ومنذ ذلك الحين، يسجل عدد الوفيات اليومية انخفاضاً طفيفاً.

%40 من طاقم حاملة الطائرات الفرنسية مصابون بكورونا

أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي في بيان الجمعة، نقلاً عن رئيسة الإدارة الطبية في الجيش مارلين جيكاس جينيرو، أن نحو 940 من أفراد الطاقم الموجودين على متن حاملة الطائرات شارل ديغول البالغ عددهم 2300 شخص، مصابون بكورونا.

وقال المجلس بعد جلسة استماع سرية لجينيرو إن 500 من أفراد طاقم حاملة الطائرات نفسها، ظهرت عليهم أعراض المرض.

وفاة أكثر من 6 آلاف شخص من نزلاء دور المسنين في إيطاليا

قالت المعاهد الوطنية الصحية في إيطاليا إن مسحاً جزئياً لدور المسنين، أكّد وفاة أكثر من 6 آلاف نزيل في الدور جرّاء الإصابة بكورونا، منذ فبراير/شباط الماضي، وهو ما يعادل 7% من هؤلاء النزلاء في مختلف أنحاء البلاد.

ويعتبر الإحصاء أفضل تقييم توصلت إليه السلطات الإيطالية بشأن عدد الوفيات في دور المسنين، مع الإشارة إلى أن معظم هؤلاء غير مشمولين في إحصاءات إيطاليا الرسمية لوفيات كورونا، لأنهم لم يخضعوا إلى فحوصات على الإطلاق

الأمم المتحدة تتوقع وفاة 300 ألف إفريقي بسبب كورونا

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إن كورونا سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف إفريقي، في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر لحوالي 29 مليون شخص يعيشون فقراً مدقعاً، وطالبت اللجنة بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.

وسجّلت 54 دولة إفريقية حتى الآن أقل من 20 ألف إصابة مؤكدة بالمرض، وهو رقم لا يمثل سوى نسبة صغيرة من أكثر من مليوني حالة مؤكدة على مستوى العالم. لكن منظمة الصحة العالمية حذّرت الخميس، من أن عدد الإصابات في إفريقيا قد يصل إلى 10 ملايين حالة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

و ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أنه "يجب توفير 100 مليار دولار على الأقل للاستجابة الفورية وتأسيس شبكة أمان صحية واجتماعية".

وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، قالت الدراسة إن أكثر من 1.2 مليار إفريقي سيصابون بالمرض، ويموت 3.3 مليون منهم خلال العام الجاري.

ويبلغ عدد سكان إفريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة.

أما بالنسبة للصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، بلغ عدد الإصابات في برها الرئيسي 82 ألفاً و692 حالة.

وحتى ظهر الجمعة، توفي أكثر من 148 ألفاً بكورونا، فيما تعافى ما يزيد على 558 ألفاً>