سياسة
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مقتل مدني وإصابة 11 بقصف لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن مواطناً ليبياً قُتِل وأصيب 11 آخرون جرّاء قصف نفّذته مليشيات خليفة حفتر على منطقة الكريمية جنوبي طرابلس. كما لحقت أضرار كبيرة بمنازل المدنيين، وشب حريق في مخازن الأغذية بتلك المنطقة نتيجة القصف.
مقتل مدني وإصابة 11 بقصف لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس
حكومة الوفاق الوطني الليبية تُعلن مقتل مدني وإصابة 11 آخرين جنوبي طرابلس في قصف لمليشيات حفتر
17 أبريل 2020

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجمعة، مقتل مدني وإصابة 11 آخرين، إثر قصف لمليشيات خليفة حفتر على منطقة الكريمية جنوبي طرابلس.

وقال أمين الهاشمي المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في تصريحات إعلامية، إن مواطناً ليبياً قُتِل وأصيب 11 آخرون جرّاء القصف.

وأضاف الهاشمي أن أحد الجرحى أُصيب بشلل بسبب وصول شظايا إلى عموده الفقري .

وأوضح أن أضراراً كبيرة لحقت بمنازل المدنيين، كما شب حريق في مخازن الأغذية بتلك المنطقة نتيجة القصف.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت حكومة الوفاق أن مليشيات حفتر استهدفت مجدداً مناطق مدنية في العاصمة طرابلس بـ"صواريخ غراد".

جاء ذلك حسب بيان لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ونشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

وورد في البيان أن مليشيات حفتر أطلقت صواريخ غراد على منازل المواطنين بمنطقة الكريمية في العاصمة طرابلس .

ورغم إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة وباء كورونا، فإنها تواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر "الوفاق الوطني".

ورداً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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