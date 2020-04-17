سياسة
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طرابلس ترصد طائرتين عسكريتين للإمارات في قاعدة تتبع حفتر
قالت قوات الحكومة الليبية إنها رصدت طائرتَي شحن عسكريتين تتبعان الإمارات في قاعدة تسيطر عليها مليشيات خليفة حفتر شرقي البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه المعارك تصاعداً، على خلفية استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس
طرابلس ترصد طائرتين عسكريتين للإمارات في قاعدة تتبع حفتر
سبق أن أعلنت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة هبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر - صورة أرشيفية / Getty Images
17 أبريل 2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية الجمعة، رصد طائرتَي شحن عسكريتين تتبعان الإمارات في قاعدة تسيطر عليها مليشيات خليفة حفتر شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً.

وأوضح البيان أن "طائرة شحن عسكرية يوشن UP-I7654 أقلعت من قاعدة عصب الجوية الإماراتية في إريتريا، وصلت إلى قاعدة الخادم الجوية الإماراتية جنوب مدينة المرج (شرق ليبيا)".

وأضاف أنه رُصدت كذلك طائرة شحن عسكرية يوشن ثانية تحمل رقم تسجيل UP-I7652، وهي تغادر قاعدة الخادم الجوية متجهة إلى الإمارات.

وسبق أن أعلنت القوات الحكومية رصد رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية عديدة، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعداً، على خلفية استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق إلى إطلاق عملية "عاصفة السلام" لردعه.

وعلى الرغم من إعلان مليشيات حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، فإنها تواصل خرق التزاماتها، بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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