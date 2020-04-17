سياسة
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عودة كورونا إلى مصابين بكوريا الجنوبية.. وإندونيسيا الأعلى في جنوب-شرق آسيا
سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعاً في عودة عدوى فيروس كورونا إلى من أصيبوا سابقاً وثبت شفاؤهم، فيما أصبحت إندونيسيا صاحبة أعلى معدل تفشٍّ في جنوب شرقي آسيا بعد تسجيلها مجمل إصابات وصل إلى 5923 حالة.
عودة كورونا إلى مصابين بكوريا الجنوبية.. وإندونيسيا الأعلى في جنوب-شرق آسيا
السلطات الصحية الكورية تحقق في أسباب عودة الإصابة بكورونا، بما في ذلك ما إذا كانت مرتبطة بطفرات الفيروس / AP
17 أبريل 2020

قالت كوريا الجنوبية إنها تواصل رؤية ارتفاع في عدد المرضى، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد تشخيصهم على أنهم قد شفوا، فيما يبدو خطر انتقال العدوى منهم منخفضاً حتى الآن، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وقالت غيونغ إيون-كيونغ مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد الجمعة، إن 163 شخصاً على الأقل ثبتت إصابتهم مرة أخرى بعد خروجهم الأولي من المستشفيات، وهو ما يمثل أكثر من 2% من حالات التعافي البالغ عددها 7829 في البلاد.

وأضافت إيون-كيونغ أن المرضى كانوا قد قضوا 13.5 يوم في المتوسط بعد تسريحهم من المستشفى قبل أن تثبت إصابتهم مرة أخرى، فيما كانت أطول فجوة 35 يوماً.

ويراقب المسؤولون حوالي 300 شخص اتصلوا بالمرضى، لكن لم يكتشفوا حتى الآن أي انتقال للفيروس منهم إلى آخرين.

وتُحقق السلطات الصحية في أسباب مثل هذه الحالات، بما في ذلك ما إذا كانت مرتبطة بطفرات الفيروس، فقد قللت حتى الآن من احتمالية إصابة الأشخاص بالعدوى بعد الشفاء التام.

وقالت السلطات إن من المرجح أن تنشط العدوى مرة أخرى، بعد أن بقيت ساكنة في المرضى الذين لم تكن أجسامهم قد طورت مناعة كاملة بعد ظهور أعراض خفيفة.

من جهة أخرى، سجلت إندونيسيا الجمعة، 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفشٍّ في جنوب شرق آسيا.

وأعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، عن 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420، وقال يوريانتو إن إندونيسيا أجرت 42 ألف فحص حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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