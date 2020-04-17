قُتل 6 أفغان وجُرح 3 آخرون الجمعة، في هجوم مسلح على قاعدة "باغرام" الجوية التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وأفادت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان شمالي أفغانستان في تصريح صحفي، بأن "مجهولين هاجموا موظفين يعملون في قاعدة باغرام الجوية"، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 6 موظفين أفغان وإصابة 3 آخرين.

وأشارت إلى أن المهاجمين فروا من المنطقة بعد تنفيذ الهجوم، محملة حركة "طالبان" المسؤولية عن الحادث .

وفي سياق متصل، قتل 3 مدنيين الجمعة، بقذيفة هاون أطلقت على ولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "قذيفة هاون أطلقها مسلحو طالبان، سقطت على منزل في مدينة غارديز مركز ولاية باكتيا"، ولفت البيان إلى مقتل 3 مدنيين في الهجوم وإصابة آخر.

فيما لم يصدر بعد أي بيان من حركة طالبان حول الهجومين.

وتعاني أفغانستان حرباً مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان" لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ووقّعت الولايات وحركة "طالبان" اتفاقاً الشهر الماضي، يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 19 عاماً، ويقضي بسحب واشنطن جنودها تدريجياً من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهَّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.