نفى وزير الدفاع الإيراني الجمعة، تقارير أمريكية تحدثت عن مضايقات من السفن الإيرانية ووصفها بأنها "بلا أساس"، وقال إن الوجود الأمريكي "غير المشروع والعدواني" في الخليج يتسبب في انعدام الأمن بالمنطقة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الدفاع أمير حاتمي قوله: "ما يؤدي إلى انعدام الأمن في منطقة الخليج هو الوجود غير المشروع والعدواني للأمريكيين الذين جاءوا من الطرف الآخر للعالم إلى حدودنا ووجهوا مثل هذه المزاعم بلا أساس".

وكان الجيش الأمريكي قال الأربعاء، إن 11 سفينة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني اقتربت إلى مسافة خطيرة من سفن البحرية الأمريكية وخفر السواحل في الخليج، ووصف هذه التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".

وذكر الجيش الأمريكي في بيان، أن السفن الإيرانية اقتربت من ست سفن عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية.

وقال إن السفن الأمريكية أطلقت تحذيرات عدة بأجهزة اللاسلكي وبإطلاق أبواق السفن، مشيراً إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد حوالي ساعة.

وأضاف البيان: "إن التصرفات الخطيرة والاستفزازية من جانب البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني زادت خطر حدوث سوء تقدير للوضع والتصادم، وتتنافى مع الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار".

تكررت المواجهات القريبة مع سفن عسكرية إيرانية عامي 2016 و2017، وفي مرات عدة أطلقت سفن البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية باتجاه سفن إيرانية عندما اقتربت بشدة، غير أن تلك المواجهات توقفت في السنوات الأخيرة، في حين تأتي الحادثة في وقت يشهد توتراً متزايداً بين البلدين.