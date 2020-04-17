أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

ونوّه بأن تركيا قامت بإجلاء نحو 25 ألفاً من الرعايا الأتراك من مختلف أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل بسبب التدابير المتخذة ضد الوباء.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى تعليمات جديدة من أجل إجلاء المواطنين الأتراك الراغبين في قضاء شهر رمضان والعيد بوطنهم مع أحبائهم.

وأضاف: "أطلقنا عملية واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنينا من 59 دولة لقضاء شهر رمضان المبارك والعيد في منازلهم".

وأوضح أن عملية الإجلاء الواسعة التي أطلقت تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والنقل والبنى التحتية والصحة والشباب والرياضة والولايات المعنية.