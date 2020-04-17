سياسة
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تركيا تطلق عملية إجلاء لرعاياها الراغبين بقضاء العيد في الوطن
أعلنت تركيا إطلاق عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم، بعد أن أجلت عدداً مماثلاً من الرعايا الأتراك حين تقطعت بهم السبل بسبب التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.
تركيا تطلق عملية إجلاء لرعاياها الراغبين بقضاء العيد في الوطن
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يقول إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا / AA
17 أبريل 2020

أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر الجمعة، إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

ونوّه بأن تركيا قامت بإجلاء نحو 25 ألفاً من الرعايا الأتراك من مختلف أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل بسبب التدابير المتخذة ضد الوباء.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى تعليمات جديدة من أجل إجلاء المواطنين الأتراك الراغبين في قضاء شهر رمضان والعيد بوطنهم مع أحبائهم.

وأضاف: "أطلقنا عملية واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنينا من 59 دولة لقضاء شهر رمضان المبارك والعيد في منازلهم".

وأوضح أن عملية الإجلاء الواسعة التي أطلقت تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية والداخلية والنقل والبنى التحتية والصحة والشباب والرياضة والولايات المعنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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