سياسة
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ماكرون: حدثت أشياء في الصين بخصوص كورونا لا نعرفها
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا فجوات، مشيراً إلى وجود "أشياء حدثت ولا نعرفها"، لتنضم بذلك فرنسا إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين عبرتا عن شكوك حول تعامل بكين مع أزمة كورونا.
ماكرون: حدثت أشياء في الصين بخصوص كورونا لا نعرفها
ماكرون: في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش / AA
17 أبريل 2020

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إن في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) فجوات، مشيراً إلى وجود "أشياء حدثت ولا نعرفها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، خلال مقابلة صحفية مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأشار ماكرون إلى أنه "في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش، على عكس الأنظمة حيث يُتَحكّم بالمعلومات والتعبير".

وتابع في السياق نفسه قائلاً: "من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفّق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة لناحية الفاعلية".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة سبق أن عبَّرتا عن شكوك تساورهما حول تعامل بكين مع أزمة كورونا.

وحذّرت المملكة المتحدة الصين الخميس، من أنها يجب أن تُجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يُوَقف قبل الآن"، كما كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتقل إلى سائر أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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