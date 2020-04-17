جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الخميس، اعتزامه التحرك لإعادة فتح اقتصاد بلاده مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خطة تدريجية تسير على ثلاث مراحل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، حول مستجدات تفشي كورونا وتطوراته بالبلاد.

وقال ترمب في تصريحاته: "السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب كورونا تدريجياً"، مشيراً إلى أن "إغلاقاً طويل الأمد من شأنه إلحاق ضرر ضخم بالصحة العامة".

وأضاف أن "تنفيذ تلك الخطة سيجري بطريقة حذرة، وإعادة فتح البلاد ستكون على مراحل، ولايةً تلو الأخرى" لتجنُّب موجة جديدة من الفيروس، وأن بعض الولايات سيعاد فتحه بحلول الأول من مايو/أيار أو قبل ذلك.

وتابع: "المواطنون الأصحاء سيعودون إلى العمل إذا سمحت الظروف وعلينا الاستعداد لسيناريو عودة فيروس كورونا في الخريف"، وأوضح كذلك أن "الولايات المتحدة فعّلت حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا، وذلك لدعم الشركات وقطاع الأعمال في البلاد ومواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا".

واعتبر ترمب أن الاستراتيجية التي اتبعتها إدارته لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص، مؤكداً أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة أدنى بكثير من دول أخرى، مبيناً أن الولايات المتحدة تمر بأقسى الظروف منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفق ما نشره البيت الأبيض، فإن خطة ترمب لإعادة فتح الاقتصاد تتضمن في المرحلة الأولى تشغيل المطاعم وقاعات السينما، وفي المرحلة الثانية قد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجدداً، أما في المرحلة الثالثة، فقد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

وبلغت إصابات كورونا في الولايات المتحدة حتى صباح الجمعة، أكثر من 678 ألف شخص توفي منهم ما يزيد على 34 ألفاً، حسب بيانات منصة "وورلد ميتر" التي ترصد إحصائيات إصابات كورونا ووفياته حول العالم.