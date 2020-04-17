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وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن تجاوز تركيا مستهدفها بإجراء 40 ألف اختبار لكورونا يومياً، وحكومة الوفاق الليبية تعلن مقتل عناصر من "الجنجويد".

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كورونا.. تركيا تتجاوز 40 ألف فحص يومياً وشفاء أول مريض بالبلازما المناعية

أعلن رئيس جامعة إينونو التركية البروفيسور أحمد قيزل آي الخميس، أن نتيجة اختبار كورونا للمريض الذي بدؤوا بعلاجه بطريقة "البلازما المناعية"، جاءت سلبية.

وأوضح قيزل آي في تصريح لمراسل الأناضول، أنها المرة الأولى في تركيا التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص تعافى إلى مصاب بفيروس كورونا. [TRT عربي]

وذكر أنهم أجروا عملية النقل قبل 10 أيام على مريض يبلغ من العمر 56 عاماً، وُضع على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.

وأفاد أنهم اليوم (الخميس) أزالوا عنه الجهاز بعد تحسن حالته الصحية، إذ أظهرت نتائج اختبار الكشف عن الفيروس تعافيه من المرض. [الأناضول]

في سياقٍ متصل، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن تركيا اجتازت هدفها بإجراء 40 ألف اختبار يومياً لفيروس كورونا، موضحاً أن "ارتفاع أعداد المصابين أصبح أمراً يمكن التنبؤ به".

ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر على أسلحة وذخائر وتعلن مقتل عناصر من "الجنجويد"

أعلنت حكومة الوفاق الليبية الخميس، مقتل أكثر من 25 عنصراً من "الجنجويد" الداعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس. وذلك عبر تدوينة نشرها الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، عبر حساب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

وصرح العقيد صلاح الدين علي النمروش وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المعترف بها دولياً بأن الحكومة عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر "حديثة الصنع" لدى تحرير مدن الغرب من سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر. [TRT عربي]

وأضاف أن "المجرم حفتر لا يخفي هذا، ونرى وصول طائرات وباخرات بشكل يومي من بعض الدول العربية (لم يذكرها)، والعثور على هذه الأسلحة والذخائر يثبت تورطها".

ولفت إلى أن قوات الوفاق تمكنت من القبض على "العديد من الأسرى وإحالتهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم"، من دون تقديم أرقام أو تفاصيل إضافية.

وعلى الرغم من إعلان مليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة "كورونا"، فإنها تواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق. [الأناضول]