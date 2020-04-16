سياسة
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رمال كورونا تعصف باقتصاد دبي وتنذر بأزمة مالية حادة
دفع انتشار وباء كورونا إمارة دبي إلى طلب تأجيل معرض إكسبو 2020 الذي كانت تعوّل عليه كثيراً لإنقاذ اقتصادها. يتزامن ذلك مع تراجع بورصات الدول الخليجية، بسبب هبوط أسعار النفط، بما يستبعد تدخل أبو ظبي لإنقاذ الموقف على غرار ما حدث في 2009.
رمال كورونا تعصف باقتصاد دبي وتنذر بأزمة مالية حادة
الإمارات تطلب تأجيل معرض إكسبو 2020 إلى العام القادم بسبب انتشار وباء كورونا / Reuters
16 أبريل 2020

في الوقت الذي كانت تستعد فيه إمارة دبي لاستضافة واحدة من أهم الفاعليات الاقتصادية عالمياً، إكسبو 2020، فاجأ انتشار وباء كورونا العالمي المنظمين والإدارة السياسية التي توقّعت استقبال 25 مليون سائح على مدار ستة أشهر، هي عمر المعرض الذي يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أهمية المعرض

مثّل تنظيم إكسبو 2020 لدبي أهمية اقتصادية كبيرة، في وقت تعيش فيه الإمارة ظروفاً اقتصادية صعبة، وهي ترزح تحت ديون تتجاوز قيمتها 160 مليار دولار، لا سيما وأن أبو ظبي التي يعتمد اقتصادها على صادرات النفط، ليست في أفضل أحوالها لتساعد دبي، نظراً إلى تراجع أسعار النفط عالمياً.

وبالتالي، جاء المعرض في وقتٍ مهمٍ، إذ كان بمقدوره جلب نحو 25 مليون سائح، بزيادة تُقدّر بنحو 50% في عدد السياح الذين زار منهم 16.7 مليون الإمارة خلال عام 2019.

في هذا السياق، أوضح تقرير لرويترز أن دبي من المتوقع أن تواجه أزمة مالية كبيرة بسبب انتشار كورونا، الذي سيتسبب في خصم 11% من ناتجها المحلي من قطاع السياحة. ولفت التقرير إلى أن تأثير كورونا كان سريعاً، متمثلاً في إغلاق عدد من الفنادق أبوابها وانخفاض معدلات الإشغال في فنادق أخرى إلى أقل 10%.

ووفقاً لآراء محللين نقلت عنهم رويترز أن انتشار كورونا قد يضطر دبي إلى طلب صفقة إنقاذ تشبه التي قدمتها لها أبو ظبي الغنية بالنفط بعد أزمة 2008 العالمية.

ووفقاً للتقرير نفسه، أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن دبي كانت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب المدن الأكثر جذباً للإنفاق السياحي الدولي المباشر، بما يُقدّر بنحو 28 مليار دولار في 2019.

تأجيل المعرض للعام المقبل

في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أعلن المكتب الدولي للمعارض أن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، نظراً للمستجدات التي فرضها انتشار وباء كورونا.

وكان المنظمون في دبي قد أبدوا استعدادهم المبدئي لتأجيل المعرض، إلا أن اللجنة التنفيذية للمكتب ستعقد اجتماعاً في 21 أبريل/نيسان الجاري، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب الإماراتي، إذ يتوجب موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب وعددها 170 دولة، على الاقتراح بتغيير الموعد.

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي بخصوص طلب التأجيل في يونيو/حزيران المقبل.

هبوط بورصات دول الخليج

يتزامن طلب دبي تأجيل إكسبو 2020 للعام المقبل، مع هبوط كبير تشهده بورصات الدول الخليجية، بسبب كورونا.

وفي وقتٍ سابقٍ من الأربعاء، سجّلت جميع البورصات الخليجية بشكل جماعي في نهاية التداولات باستثناء مؤشر البحرين، هبوطاً كبيراً مدفوعاً بتراجع الطلب على النفط الخام.

وفي هذا الصدد، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، إن الطلب العالمي على النفط الخام سيتراجع بمقدار 23.1 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2020، بسبب كورونا. وذكرت أن الطلب على النفط الخام سيتراجع بمقدار 29 مليون برميل يومياً، خلال أبريل/ نيسان الجاري، ما يعني تراجعاً نسبته 29% من إجمالي الطلب مقارنة بما قبل "كورونا".

ولم تكن بوصة دبي بمعزل عن هذا الهبوط، إذ هبط مؤشر سوقها المالي بنسبة 2.2%، مع هبوط بنك الإمارات دبي الوطني 4.7%، وشركة إعمار العقارية بنسبة 2.8%.

يُشار إلى أن رويترز نقلت عن مصادر مطلعة في 6 أبريل/نيسان الجاري، أن "إعمار" التي تعد أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، علّقت أعمالها في مشروعات رئيسية في دبي، بسبب تباطؤ النمو العقاري جراء انتشار كورونا.

ويواجه القطاع العقاري في دبي صعوبات في العشر سنوات الأخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وضعف أسعار النفط، مما أحدث تخمةً في معروض المنازل والمكاتب بالإمارة.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفاً، وتعافى أكثر من 509 آلاف، حسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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