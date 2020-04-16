أعلن رئيس جامعة إينونو التركية البروفيسور أحمد قيزل آي الخميس، أن نتيجة اختبار كورونا للمريض الذي بدؤوا بعلاجه بطريقة "البلازما المناعية"، جاءت سلبية.

وأوضح قيزل آي في تصريح لمراسل الأناضول، أنها المرة الأولى في تركيا التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص تعافى إلى مصاب بفيروس كورونا.

وذكر أنهم أجروا عملية النقل قبل 10 أيام، على مريض يبلغ من العمر 56 عاماً، وُضع على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة.

في سياقٍ متصل، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن تركيا اجتازت هدفها بإجراء 40 ألف اختبار يومياً لفيروس كورونا، موضحاً أن "ارتفاع أعداد المصابين أصبح أمراً يمكن التنبؤ به".

وأشار الوزير في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى تسجيل 125 حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 1643.

وأعلن قوجه ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 74 ألفاً و193 بعد تشخيص 4801 إصابة جديدة.

كما كشف وزير الصحة عن تماثل 1415 شخصاً للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7089 شخصاً.

من جانب آخر، بلغ عدد وفيات المواطنين الأتراك في الخارج جراء فيروس كورونا، الخميس، 320 شخصاً.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، أن 99 مواطناً تركياً توفوا حتى الخميس في فرنسا، و71 في ألمانيا و54 في هولندا، و32 في بريطانيا، و29 في بلجيكا.

كما ذكرت المصادر أن 13 تركيًاً توفوا في الولايات المتحدة، و12 في السويد، و4 في النمسا، و4 في سويسرا، وواحد في جمهورية شمال قبرص التركية، وآخر في لبنان.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و118 ألفاً، توفي منهم أكثر من 141 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 535 ألفاً، حسب موقع "Worldometer".