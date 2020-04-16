ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إلى 30 ألفاً و990، إثر تسجيل 4931 وفاة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يومياً في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثراً بجائحة كورونا.

ووفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الخميس، فإن عدد الإصابات وصل 639 ألفاً و733، بعد تسجيل 30 ألفاً و48 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 ألفاً و990، إثر تسجيل 4931 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

مقابر ممتلئة

بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء كورونا.

وكانت المقابر قد استعدت لاستقبال عدد كبير من الموتى خلال وباء إيبولا بين عامي 2013 و2016، لكن الولايات المتحدة نجت منه.

ووصلت موجة وباء كورونا المستجد في الأسبوع الثالث من شهر آذار/مارس إلى المقبرة الواقعة في بروكلين والتي أنشئت في عام 1838 لتصبح من أجمل المقابر في المدينة إذ تمتد فوق 193 هكتاراً وتطل على خليج نيويورك، وفيها يرقد الموسيقي ليونارد برنشتاين والرسام جان ميشيل باسكيات.

وقال نائب رئيس المقبرة والمسؤول عن العمليات إريك بارنا "بدأ الأمر بحرق الجثامين" وفي بعض الأيام تجاوز العدد "أربع أو خمس مرات" الحجم المعتاد.

ويجري في المقبرة، حالياً، حرق 130 إلى 140 جثماناً في الآسبوع مقابل 60 في الأوقات العادية، موضحاً أن" ليس بإمكان النظام إدارة مثل هذا الحجم في زمن قصير كهذا"..

ويعد حرق الجثمان (بحوالي 370 دولاراً) أقل كلفة بكثير من الدفن، حيث تباع المساحة المخصصة لثلاثة توابيت في المقبرة بمبلغ 19 ألف دولار.

تزايد إعانات البطالة

على صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيلها، الأسبوع الماضي، 5,2 مليون طلب جديد للحصول على إعانات البطالة، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد

وتشير الأرقام حتى 11 نيسان/أبريل إلى أن الاقتصاد الأول في العالم خسر 22 مليون وظيفة منذ منتصف آذار/مارس فيما أرغمت تدابير مكافحة كورونا العديد من الشركات والمحلات التجارية والمطاعم على إغلاق أبوابها.

ووفق تقرير لوزارة العمل، تقدم 203 آلاف شخص بطلبات للحصول لأول مرة على إعانات البطالة، الفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبر التقرير أن ارتفاع نسب البطالة مرده الفيروس، لا سيّما بسبب التسريح المؤقت في الفنادق وقطاع الأطعمة والبيع بالتجزئة والبناء وحتى التعدين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشّي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنّه سيعلن، الخميس، عن "التوجيهات التي ستحكم عملية إعادة فتح الاقتصاد".

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفاً، وتعافى أكثر من 509 آلاف، حسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.