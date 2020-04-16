أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً حول حظر التجول الذي سيُفرض نهاية الأسبوع الجاري على 31 ولاية بينها إسطنبول وأنقرة، في إطار التدابير لمواجهة انتشار كورونا.

وأشارت الوزارة في التعميم إلى أن المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية، ستظل مفتوحة خلال حظر التجول، كما أن الأفران والمراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات ستكون مفتوحة أيضاً.

وأضافت الداخلية أنه يُعفى من الحظر كل من موظفي الأمن العام، ومراكز الطوارئ، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" والهلال الأحمر، ووحدات الدعم الاجتماعي.

وأشار التعميم إلى إعفاء الأنشطة الضرورية المسموح بها لاستمرارية الإنتاج الزراعي من غرس الشتلات والبذور، وأنشطة الرش والري، من الحظر.

ولفتت "الداخلية" إلى أن خطةً ستُعد من قبل هيئات ستتشكل برئاسة المحافظين وقائم مقاميات الأقضية لتوزيع الخبز بانتظام في الأحياء السكنية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1518، فيما بلغت حصيلة الإصابات 69 ألفاً و392 حالة.