سياسة
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في رسالة إلى الملك وولي عهده.. أميرة سعودية ترجو إطلاق سراحها للعلاج
ناشدت الأميرة السعودية بسمة بنت سعود الملك وولي العهد كي يتم إطلاق سراحها بعد تدهور حالتها الصحية وخوفها من الوفاة في ظل عدم حصولها على رعاية طبية، مشيرة إلى أنها موجودة في سجن الحاير رفقة ابنتها سهود الشريف.
في رسالة إلى الملك وولي عهده.. أميرة سعودية ترجو إطلاق سراحها للعلاج
تقارير إعلامية أفادت أن الأميرة بسمة اعتقلت في مارس/آذار 2019، وهي في طريقها إلى سويسرا قصد تلقي العلاج رفقة ابنتها / مواقع التواصل
16 أبريل 2020

وجهت الأميرة السعودية، بسمة بنت سعود آل سعود، رسالة إلى عمها الملك سلمان بن عبد العزيز، وابن عمها ولي العهد محمد بن سلمان، ترجوهما إطلاق سراحها بعد تدهور حالتها الصحية وخوفها من الوفاة في ظل عدم حصولها على رعاية طبية.

وقالت الأميرة، الخميس، في حسابها الموثق على تويتر: "أنا موجودة حالياً في سجن الحاير، وحالتي الصحية متدهورة جداً وحرجة، قد تؤدي إلى وفاتي, ولم أحصل على أي عناية طبية أو أي استجابة لأي طلب".

وأضافت متوجهة إلى الملك وابنه: "لا أعلم أذا كان لديكم علم بوجودي في السجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف. عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطال الله في عمرك، وولد عمّي صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظكم الله-، الرجاء النظر في أمري لإطلاق سراحي وتلقي العلاج المناسب لأني في وضع حرج جداً".

ولا يعرف إذا كانت الأميرة هي من كتبت التغريدة أم لا، لكن مكتبها الإعلامي نشر تغريدة يؤكد فيها الخبر قائلاً "نؤكد صحة ما نشر على الحساب الرسمي الخاص بصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو نداء لصاحبة السمو موجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".

وكانت تقارير إعلامية أشارت العام الماضي إلى أن الأميرة بسمة اعتقلت في مارس/آذار 2019، وهي في طريقها إلى سويسرا قصد تلقي العلاج هي وابنتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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