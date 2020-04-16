أشادت منظمة الصحة العالمية، بجهود تركيا ودعمها لعدد من الدول الأوروبية في مكافحة فيروس كورونا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، في مؤتمر صحفي الخميس، إن المنظمة تدرك تماماً الدعم الذي قدمته تركيا لدول أوروبية في مكافحة كورونا.

وأضاف أنه بحث مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في 2 أبريل/نيسان الحالي، سبل مكافحة الفيروس، معرباً عن شكره لتركيا لتضامنها في مكافحة الوباء العالمي.

وأكد على أهمية المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا لكل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول البلقان، لافتاً إلى أن ذلك يبعث على التفاؤل.

وفي إطار مساعيها الرامية لمساعدة الدول في مواجهة كورونا، أرسلت تركيا خلال الأيام الماضية مساعدات طبية إلى عدّة دول من بينها بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو.

وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و94 ألفاً، توفي منهم أكثر من 135 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفاً، بحسب موقع "Worldometer".