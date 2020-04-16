سياسة
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الصحة العالمية: إصابات كورونا تصل إلى مليون في أوروبا والوفيات إلى 90 ألفاً
قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية إن أوروبا تقترب من مليون إصابة بفيروس كورونا، ما يعني أن نحو 50% من العبء العالمي لمكافحة الفيروس ملقىً على عاتقها.
الصحة العالمية: إصابات كورونا تصل إلى مليون في أوروبا والوفيات إلى 90 ألفاً
نحو 50% من العبء العالمي لمكافحة فيروس كورونا ملقىً على عاتق أوروبا / AFP
16 أبريل 2020

قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية الخميس، إن أوروبا الآن في خضم معركة التصدي لجائحة كورونا مع اقتراب عدد حالات الإصابة من مليون.

وقال كلوج للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت: "يواصل عدد الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة. في الأيام العشرة الماضية، ارتفع عدد الإصابات نحو المثلين ليقترب من المليون".

وتابع أن هذا يعني أن نحو 50% من العبء العالمي لمكافحة الفيروس ملقىً على عاتق أوروبا، مضيفاً أن أكثر من 84 ألفاً في أوروبا توفوا بسبب المرض.

وأضاف: "لا تزال سحب عاصفة هذه الجائحة متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا. وعلى الرغم من دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجياً فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

وحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن وباء كورونا أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم.

ومع عدد وفيات 90 ألفاً و180 من أصل مليون و47 ألفاً و279 إصابة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضرراً تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

وفي العالم سُجل ما لا يقل عن مليونين و83 ألفاً و551 إصابة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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