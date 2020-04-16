سياسة
2 دقيقة قراءة
يوم الأسير الفلسطيني.. دعوات للضغط على إسرائيل للإفراج عن أسرى بسبب كورونا
طالبت مؤسسات فلسطينية تُعنى بقضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالضغط على إسرائيل لإجبارها على الإفراج عن المعتقلين، جراء تفشي فيروس كورونا، وقالت إن "إسرائيل تتعامل مع المعتقلين بلا مبالاة في ظل انتشار الفيروس الذي يهدد حياتهم".
يوم الأسير الفلسطيني.. دعوات للضغط على إسرائيل للإفراج عن أسرى بسبب كورونا
يُحيي الفلسطينيون "يوم الأسير" في 17 أبريل/نيسان من كل عام - صورة أرشيفية / AA
16 أبريل 2020

طالبت مؤسسات فلسطينية تُعنى بقضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالضغط على إسرائيل لإجبارها على الإفراج عن المعتقلين، جراء تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الجمعة.

وشارك في المؤتمر رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير قدري أبو بكر ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية.

وطالب أبو بكر في كلمته، المؤسسات الحقوقية والدولية، بـ"العمل الجاد للضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن المعتقلين المرضى والأطفال وكبار السن والنساء والمعتقلين الإداريين (من دون محاكمة)، على إثر تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن جهوداً رسمية تُبذل من قِبل الرئاسة الفلسطينية ورئيس الوزراء محمد اشتية في هذا الإطار.

وقال: "إسرائيل تتعامل مع المعتقلين بلا مبالاة، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياتهم".

وفي نابلس (شمال)، ندد عشرات الفلسطينيين بالسياسات الإسرائيلية تجاه المعتقلين، خلال وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

ويُحيي الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام، "يوم الأسير"، لكن الذكرى تأتي هذا العام وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا بصفوف الأسرى.

وحسب بيانات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما يبلغ عدد المعتقلين حالياً نحو 5 آلاف أسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us