في الوقت الذي لا يزال فيه مصدر فيروس كورونا غامضاً تحيط به التكهنات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة إلى احتمالية كبيرة أن فيروس كورونا "قد خرج من معمل الفيروسات في مدينة ووهان الصينية ولم ينشأ بشكل طبيعي في سوق المأكولات البحرية في ووهان كما أُشيع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية".

في السياق ذاته، تواصل وزير الخارجية مايك بومبيو مع دبلوماسي صيني الأربعاء، لتأكيد مطالبة الإدارة الأمريكية بالتزام الصين الشفافية، وإرسال سلسلة كاملة من المعلومات حول أصول فيروس كورونا المستجد وكيفية انتشاره، وسط شكاوى أمريكية متزايدة بشأن رد فعل الصين على تفشيه في ووهان، وذلك بعد يوم من قرار ترمب بتجميد مدفوعات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، انتظاراً لمراجعة كيفية تعاملها معه، وما إذا خضعت لضغوط صينية للتقليل من خطره.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال الثلاثاء، إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم يُخَلَّق في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي الاحتمالين.

الصينسعتلإثباتتفوُّقها

زعم تقرير حصري لقناة فوكس نيوز الأمريكية الأربعاء، أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي بل كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد الفيروسات ومكافحتها تكافئ قدرات الولايات المتحدة أو تفوقها.

وحسب التقرير، فإن الانتقال الأولي للفيروس كان من خفاش إلى إنسان، وأن "المريض صفر" كان يعمل في معمل الفيروسات ثم انتقل إلى السكان في ووهان.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن "ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق حيث بدأ الفيروس الانتشار".

في السياق نفسه، فندت الصين الاتهامات الأمريكية، إذ صرح شاو لي جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية الخميس، بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليونَي شخص في أنحاء العالم أُنتج في أحد المعامل في ووهان الصينية.

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات المدعوم من الدولة قد نفى في فبراير/شباط الماضي شائعات ترددت عن أن الفيروس ربما خُلِّق في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل.

وكانت اتهامات متبادلة أثيرت حول فيروس كورونا بين واشنطن وبكين بعد تصريح لمسؤول في الخارجية الصينية بأن الجيش الأمريكي هو من نشر الفيروس في مدينة ووهان، مركز إقليم خوبي الصيني.

في حين رد ترمب بوصف كورونا بـ"الفيروس الصيني" كما وصفه بومبيو بـ"فيروس ووهان"، فضلاً عن اتهامات نواب أمريكيين الصين بالتدليس حول أعداد الإصابات والوفيات وأنها أخفت حقيقة خطورة المرض.

وحتى صباح الخميس، تتصدر الولايات المتحدة أعداد وفيات كورونا وإصاباتها حول العالم، إذ تجاوزت الوفيات 28 ألف حالة وأكثر من 644 ألف إصابة.

كما تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليونين وبلغت أعداد الوفيات 134 ألفاً و669.

واتهمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الحكومة الصينية "بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا"، إذ قال الكاتب في السياسة الخارجية والأمن القومي جوش روجين في مقال له بالصحيفة، إن "أزمة الفيروس حولت الأمريكيين في كلا الطرفين ضد الصين"، في إشارة منه إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ورأى الكاتب توافقاً أمريكياً على أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية أكثر صرامة وواقعية ضد الصين"، مشيراً إلى أن من الصعب التنبؤ في منتصف الأزمة بكيفية تغير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكن الجميع يشعر بأنها لن تكون هي نفسها.

في المقابل، تقول مصادر أمريكية إن الصين تشدد قبضتها على أبحاث الفيروسات، وسط تصاعد خلافها مع الولايات المتحدة حول أصل الفيروس. ونشرتشبكةCNNتقريراً مفصلاً حول القيود التي فرضتها الصين على نشر البحث الأكاديمي حول أصول الفيروس، إذ قامت الصين بإزالة أبحاث نشرتها جامعتان صينيتان على الإنترنت.