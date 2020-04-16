سياسة
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غوتيريش: وحده لقاح ضد كورونا سيسمح بعودة الوضع إلى طبيعته
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمر الوحيد الذي سيسمح بعودة العالم إلى وضعه الطبيعي هو إيجاد لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، معرباً عن أمله في أن يتوفر هذا اللقاح قبل نهاية 2020.
غوتيريش: وحده لقاح ضد كورونا سيسمح بعودة الوضع إلى طبيعته
دعا غوتيريش إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع / Reuters
16 أبريل 2020

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، "وحدَهُ لقاح آمن وفعال، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها" ومواجهة كورونا، آملاً أن يتوافر قبل نهاية السنة.

وأوضح غوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو، شارك فيه نحو 50 دولة إفريقية أعضاء في المنظمة، أن لقاحاً كهذا "سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".

ودعا إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع، وشدد على أنه ينبغي أن يكون "عالمياً ويسمح بالسيطرة على الجائحة".

وأضاف: "نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى، وإتاحة هذا اللقاح للجميع بحلول نهاية عام 2020".

وقال غوتيريش إن النداء الذي وجهه في 25 مارس/آذار، للتبرع بمليارَي دولار في إطار خطة إنسانية للأمم المتحدة للاستجابة للوباء سمح بجمع "20% تقريباً" من هذا المبلغ.

وبفضل منظمة الصحة العالمية تمكنت الأمم المتحدة من تجهيز 47 دولة إفريقية بفحوصات لكشف الإصابات بكورونا، على ما أكد الأمين العام.

وأشاد غوتيريش من جهة أخرى بجهود حكومات إفريقية عدة لتخفيف عواقب الجائحة، ذاكراً أوغندا التي أرجأت دفع ضرائب لدعم المؤسسات التجارية، وناميبيا التي وفرت مخصصات طارئة للعمال الذين فقدوا عملهم، والرأس الأخضر الذي يوزع مساعدات غذائية، ومصر التي خفضت الضرائب على الصناعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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