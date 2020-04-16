سياسة
3 دقيقة قراءة
دول أوروبية تتجه إلى تخفيف إجراءات العزل وترمب يستعجل إنعاش الاقتصاد
قررت دول أوروبية عدة بدء إجراءات لتخفيف العزل، في حين صرح الرئيس الأمريكي بأن بعض الولايات سيعاد فتحها قبل بداية الشهر المقبل، لاعتباره أن البلاد "تجاوزت ذروة" الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ووعد بتقديم خطته لإعادة فتح الاقتصاد.
دول أوروبية تتجه إلى تخفيف إجراءات العزل وترمب يستعجل إنعاش الاقتصاد
أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "تجاوزت ذروة" الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد / AFP
16 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، إن بعض الولايات سيعاد فتحها قبل 1 مايو/أيار، مؤكداً أن بلاده "تجاوزت ذروة" الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكان ترمب صرح قبل يوم "غداً سيكون يوماً مهماً جداً"، واعداً بتقديم خطته حول "إعادة فتح الاقتصاد"، لأن الولايات المتحدة برأيه "تجاوزت ذروة" الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وهدّد الرئيس الأمريكي بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقرّ مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوّت عليها أعضاؤه بعد، مؤكّداً أنّ الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد: "سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه".

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أرجأ حتى 4 مايو/أيار كل جلساته العامة بسبب جائحة كورونا، لكنّه يجتمع بانتظام في جلسة "إجرائية" لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر أعداد الوفيات والإصابات حول العالم، التي بلغت 28 ألفاً و554 مقابل أكثر من 644 ألف إصابة. كما سجلت الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً يتمثل بعدد وفيات بلغ 2569 خلال 24 ساعة، حسب جامعة جونز هوبكينز.

في سياق متصل، بدأت دول عدة وضع خططها لإنهاء إجراءات العزل، حتى قام بعضها بتخفيف عدد من هذه التدابير، بعدما سجلت تراجعاً في خطوطها البيانية مثل تباطؤ عدد الذين أُدخلوا إلى العناية المركزة والمستشفيات.

وتنوي ألمانيا إعادة فتح بعض محلاتها التجارية قريباً، واعتباراً من 4 مايو/أيار سيأتي دور المدارس.

كما عاد نحو نصف التلاميذ في الدنمارك إلى مدارسهم الأربعاء، بعد إغلاق استمر شهراً.

وأعادت النمسا فتح محلاتها التجارية الصغيرة غير الأساسية الثلاثاء. وأعادت إيطاليا الدولة الثانية الأكثر تضرراً في العالم فتح بعض هذه المحلات.

وبدأت الحكومة الإسبانية الحديث فقط عن رفع تدريجي لإجراءات عزل تُعد من الأكثر صرامة في أوروبا، وستمدد حتى 25 أبريل/نيسان مع إمكانية تخفيفها.

أما سويسرا فستكشف عن خطتها الخميس، وستعيد بعض المحلات التجارية فتح أبوابها في ليتوانيا.

وتجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليونين وبلغت أعداد الوفيات 134 ألفاً و669 حتى صباح الخميس، حسب آخر البيانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us