سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 16 أبريل/نيسان 2020
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 69 ألفاً و392 والوفيات إلى 1518 / AA
16 أبريل 2020

أهم الأحداث:

عدد إصابات كورونا في تركيا يصل إلى 69 ألفاً و392 والوفيات إلى 1518، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج يرفض التفاوض مع حفتر "بسبب جرائمه".

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      عدد إصابات كورونا في تركيا يصل إلى 69 ألفاً و392 والوفيات إلى 1518

      أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518، بعد تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. [TRT عربي]

      وأضافت في بيان على موقعها المخصص لمعطيات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفاً و392 حالة، بعد تسجيل 4 آلاف و281 إصابة جديدة. [الأناضول]

      وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 5 آلاف و674، بعد تسجيل 875 حالة شفاء جديدة. [الأناضول]

      السراج يرفض التفاوض مع حفتر "بسبب جرائمه"

      أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في مقابلة لـصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية نُشرت الأربعاء، أنه لن يتفاوض بعد اليوم على حل سياسي مع خليفة حفتر بسبب "الجرائم" التي ارتكبها. [الأناضول]

      وقال السراج الذي تعترف الأمم المتحدة بحكومته: "لن أجلس بعد اليوم إلى طاولة التفاوض مع حفتر، بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها في حق جميع الليبيين". [TRT عربي]

      وأضاف السراج: "وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية. توقعنا أن يلتزم حفتر كلمته ولو لمرة واحدة، بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا. لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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