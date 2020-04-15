أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518، بعد تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لمعطيات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفاً و392 حالة، بعد تسجيل 4 آلاف و281 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 5 آلاف و674، بعد تسجيل 875 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 34 ألفاً و90 فحصاً طبياً حول كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 477 ألفاً و716.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 1820، فيما بلغ عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 1052.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه على تويتر، إن "عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الصناعي والعناية المركزة يميل إلى البقاء ثابتًا"، مضيفاً: "نمتلك قوتين: الوقاية والعلاج، دعونا نستخدم قوتنا".

وحتى مساء الأربعاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و43 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 131 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 505 آلاف، حسب موقع "Worldometer".