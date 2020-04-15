ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا الأربعاء، في كل من قطر ولبنان، بعد تسجيل حالات جديدة، فيما سجلت السعودية 6 وفيات بالفيروس، وأعلنت البحرين 143 إصابة بالوباء.

ارتفاع عدد الإصابات في قطرولبنان والسودان

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 283 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و711، منها 7 وفيات و406 حالات تعافٍ.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "معظم الحالات الجديدة يعود إلى العمالة الوافدة في مناطق مختلفة، فيما يعود بعضها إلى مُخالطين لحالات سابقة".

وأكدت "تسجيل 33 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 406 حالات، فيما استقرت الوفيات عند 7 حالات".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 658 مصاباً.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "عدد الحالات الجديدة التي سُجلت بين المقيمين بلغ 12 وبين المغتربين الذين أتوا بالأمس 5 حالات".

وأوضحت أن إجمالي الوفيات استقر عند 21 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 81 حالة.

من جانبه أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية (حكومية) صديق تاور، ارتفاع العدد الكلي للإصابات في السودان إلى 32، بينهم 5 وفيات، و3 حالات شفاء.

وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات.

وفيات جديدة في السعودية وإصابات في البحرين

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، تسجيل 6 وفيات بالفيروس، بما يرفع الإجمالي إلى 79.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي حول كورونا، أنها سجلت 493 إصابة، ليبلغ الإجمالي 5862، منها 71 حالة حرجة. فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 931، بعد شفاء 42 مريضاً، وفق المصدر نفسه.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 143 إصابة بالفيروس، أغلبها لعمالة وافدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1671.

فيما سجلت الوزارة 15 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 663، فيما استقر عدد الوفيات عند 7.

مواطنون مغاربة عالقون في الخارج

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء، أن لديها 18 ألفاً و226 مواطناً عالقاً في الخارج بسبب فيروس كورونا، تعمل على إجلائهم، دون الكشف عن تاريخ محدَّد لذلك.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج نزهة الوافي، في اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقالت الوافي: "الأمر يتعلق بعدد كبير، ليس مئات وإنما آلاف، وننسّق مع مختلف القطاعات الحكومية، ولا يجب اتخاذ قرارات متسرعة تسمح بدخول العالقين".

وأضافت: "لدينا 18 ألفاً و226 مواطناً عالقاً بالخارج، فضلاً عن الطلبة الذين لا نعتبرهم عالقين، والمغاربة المقيمين بالخارج".

وتابعت الوزيرة "سيأتي يوم إجلائهم وينتهي الكابوس، ونسأل الله أن يأتي الفرج قريبا، والمطلوب القليل من الصبر والتضحيات الجماعية".

كارثة إنسانية

حذّرَت الجامعة العربية من وقوع كارثة إنسانية في مخيمات اللاجئين السوريين، حال انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مباحثات بين أمينها العامّ أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي الخاصّ إلى سوريا جير بيدرسون، وفق بيان للجامعة.

وتَطرَّقَت المباحثات حسب البيان، إلى "أهمية تثبيت الهدنة التي توصل إليها الجانبان التركي والروسي، والحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع العسكري".

كما بحثا "مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والتبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء كورونا في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين".

وأوضح البيان أن "نحو 6.5 مليون نازح داخل البلاد، و5.6 مليون لاجئ خارجها، يعيش أغلبية هؤلاء في مخيمات تفتقر إلى مقومات الصحة العامة، بما قد يشكّل كارثة محقَّقة إذا انتشر الوباء بينهم".

وحتى ظهر الأربعاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونَي شخص، توُفّي منهم أكثر من 127 ألفا، فيما تَخطَّى عدد المتعافين عتبة 491 ألفاً، حسب موقع Worldometer.