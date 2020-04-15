تخطى إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حاجز المليوني شخص حول العالم، فيما سجلت الوفيات أكثر من 126 ألف حالة.

جاء ذلك حسب بيانات نشرها، الساعة 05.00 فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش، موقع "Worldometer" الخاص برصد آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس في العالم أجمع.

ووفق البيانات فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم مليونين و65 إصابة، فيما تم تسجيل 126 ألف و754 حالة وفاة.

أما عدد المتعافين فقد سجل 484 ألفاً و597 متعافياً، وفق المصدر ذاته.

وتصدرت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا وفرنسا قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم.

ترمب يجمّد تمويل منظمة الصحة

من جهته دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لقطع الموارد عن منظمة الصحة العالمية .

جاء ذلك في بيان صادر عن المسؤول الأممي، فجر الأربعاء (الثلاثاء بتوقيت نيويورك)، رداً على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بتجميد تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية.

وقال غوتيريش "هذا الفيروس غير مسبوق في حياتنا، ويتطلب استجابة غير مسبوقة، ومن الواضح أنه في مثل هذه الظروف، من الممكن أن يكون للحقائق نفسها قراءات مختلفة من قبل كيانات مختلفة".

وأضاف قائلاً "وبمجرد أن نقلب في الختام الصفحة عن هذه الجائحة، يجب أن نجد وقتاً لنمعن النظر فيما جرى لفهم كيف ظهر مرض كهذا ونشر دماره بسرعة حول العالم، وكيف كانت ردّة فعل جميع الأطراف المعنية."

وأردف غوتيريش قائلاً "الدروس المستقاة ستكون مهمّة للتطرق بشكل فعّال لتحديات مشابهة يمكن أن تنشأ في المستقبل".

واستطرد قائلاً "ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك. وليس الوقت المناسب لتقليل الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى مضطلعة بمكافحة الفيروس."

وأشار البيان إلى تصريحات الأمين العام في 8 أبريل/نيسان الجاري، حين قال إن جائحة كورونا هي واحدة من أخطر التحديات التي يجابهها العالم في حياتنا، وفوق كل ذلك فهي أزمة بشرية ذات تداعيات صحية واقتصادية-اجتماعية شديدة.

وأضاف غوتيريش في بيانه "كما قلت سابقاً، إنه وقت الوحدة وعمل المجتمع الدولي معاً في تضامن لوقف هذا الفيروس وعواقبه المدمرة."

وشدد الأمين العام على أن "منظمة الصحة العالمية، والآلاف من طواقمها، تقف في خطوط المواجهة، وتدعم الدول الأعضاء ومجتمعاتها، وخاصّة الأكثر ضعفاً بينها، من خلال تقديم التوجيه والتدريب والمعدّات والخدمات الملموسة المنقذة للحياة اثناء محاربة الفيروس".

وأفاد قائلاً "في اعتقادي أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأنها بالغة الأهمية في الجهود الدولية المبذولة لكسب الحرب ضد كوفيد-19."

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترمب، أنه أمر إدارته بتجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، معتبراً أنها "ارتكبت أخطاء" خلال أزمة فيروس كورونا تسببت في وفاة الآلاف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترمب، خلال مؤتمر يومي يعقده من البيت الأبيض؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات أزمة كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحاته إن "منظمة الصحة العالمية قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين التي تفشى الفيروس على أراضيها".

كما اعتبر أن المنظمة الدولية "تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا، كما أنها فشلت في الحصول على المعلومات الكافية، بشأنه، ونشرها بطريقة شفافة".

وأضاف: "المنظمة عززت التضليل الصيني بشأن الفيروس الذي من المرجح أدى إلى تفشي الوباء على نطاق أوسع".

وتابع في ذات السياق قائلاً "على منظمة الصحة العالمية إجراء إصلاحات داخلية".

وبلغت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، 25 ألفاً و794، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن إصابات كورونا بالبلاد ارتفعت إلى 609 آلاف و614.

وفي ولاية نيويورك، الأكثر تضرراً من كورونا، فقد تجاوزت الإصابات 200 ألف، والوفيات اقتربت من 11 ألفاً.