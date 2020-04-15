سياسة
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دبلوماسية تركية: زودنا الكويت بـ10 ملايين كمامة
قالت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة كويتاك، الأربعاء، إن بلادها زودت الكويت بـ10 ملايين كمامة، مشيرة إلى أن أنقرة تتعاون مع الكويت في المجال الصحي.
دبلوماسية تركية: زودنا الكويت بـ10 ملايين كمامة
كويتاك: كان هناك أيضاً بعض الإمدادات الطبية التي أرادت الكويت استيرادها من بلادنا، وتم نقل هذه الطلبات إلى الجهات المعنية - صورة أرشيفية / AA
15 أبريل 2020

قالت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة كويتاك، الأربعاء، إن بلادها زودت الكويت بـ10 ملايين كمامة، مشيرة إلى أن أنقرة تتعاون مع الكويت في المجال الصحي.

وأضافت كويتاك، في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية: "كان هناك أيضاً بعض الإمدادات الطبية التي أرادت الكويت استيرادها من بلادنا، وتم نقل هذه الطلبات إلى الجهات المعنية، حيث تقوم هذه السلطات بإجراء التقييمات اللازمة".

وأشارت في حوارها إلى أن "10 آلاف مواطن تركي يعملون في الكويت"، وأردفت قائلة: "لم نقم بإجلاء جاليتنا، ولكن أعدنا ألفاً من مواطنينا الراغبين في العودة من الموظفين والطلبة وكبار السن والمرضى والحالات الخاصة".

ولفتت إلى أن "هناك 1300 مواطن كويتي لديهم إقامات في تركيا، والسلطات الكويتية تعمل جاهدة من أجل إعادة الراغبين منهم".

وأشادت السفيرة التركية بجهود الكويت في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها "تنفذ خطتها الصعبة في مواجهة الأزمة بنجاح ملحوظ".

وأشارت إلى أن "تركيا تصنع أجهزة التنفس محلياً وشركات الصناعات الدفاعية ستبدأ هذا الأسبوع تسليم 5000 جهاز طلبتها وزارة الصحة التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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