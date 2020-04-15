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معدَّل إصابات كورونا في تركيا يتراجع وتوقعات ببلوغ الذروة خلال أسبوعين، وهيومن رايتس ووتش تتهم مصر والصين بـ"استغلال" كورونا للتضييق على الحريات.

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معدَّل إصابات كورونا في تركيا يتراجع وتوقعات ببلوغ الذروة خلال أسبوعين

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الثلاثاء، إن معدَّل الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع. [TRT عربي]

وأشار الوزير في مؤتمره الصحفي اليومي حول آخر المستجدات المتعلقة بوباء كورونا، إلى أن تراجع وتيرة إصابات ووفيات كورونا "دليل ملموس على أننا نسير في الطريق الصحيح". [TRT عربي]

وأردف: "أعتقد أننا سنصل إلى الذروة في إصابات كورونا خلال أسبوع أو أسبوعين، ما لم تحدث موجة جديدة". [TRT عربي]

هيومن رايتس ووتش تتهم مصر والصين بـ"استغلال" كورونا للتضييق على الحريات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، دولاً بينها مصر والصين، بـ"استغلال" انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات. [TRT عربي]

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرّاً لها. [الأناضول]

وتضمن التقرير قائمة حكومات نحو 40 بلداً حول العالم بينها مصر والصين وميانمار وكمبوديا. [TRT عربي]

وأظهر التقرير أن المسؤولين الحكوميين في مصر وميانمار والهند والصين والولايات المتحدة وزيمبابوي علي سبيل المثال، كانوا من "أكثر المسؤولين في دول العالم إنكاراً بشأن تقديم معلومات دقيقة حول تفشِّي الفيروس". [الأناضول]