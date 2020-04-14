قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الثلاثاء، إن معدَّل الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد بدأ يتراجع في الأسبوع الرابع.

وأشار الوزير في مؤتمره الصحفي اليومي حول آخر المستجدات المتعلقة بوباء كورونا، إلى أن تراجع وتيرة إصابات ووفيات كورونا "دليل ملموس على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأردف: "أعتقد أننا سنصل إلى الذروة في إصابات كورونا خلال أسبوع أو أسبوعين، ما لم تحدث موجة جديدة".

وحول عدد ضحايا الفيروس أعلن الوزير عن 107 وفيات جديدة، لترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1403.

وأضاف قوجه أن إجمالي الإصابات بلغ 65 ألفاً و111، كما وصل عدد المتعافين إلى 4799، في حين وصل عدد الاختبارات إلى 443 ألفاً و626.

وأشار وزير الصحة إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد تراجعاً في عدد نزلاء العناية المشددة بالتزامن مع تزايد إصابات كورونا.

وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و963 ألف شخص حول العالم، توُفّي منهم ما يزيد على 123 ألفاً، وتعافى أكثر من 463 ألفاً، حسب موقع "worldmeter" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.