سياسة
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كورونا.. استمرار تزايد الإصابات في 4 دول عربية
ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا الجديد في دول عربية عدة، فبينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في السعودية إلى 5 آلاف و369، سجّلت البحرين 161 إصابة جديدة، وارتفع العدد في قطر إلى إلى 3 آلاف و428 إصابة، كما سجّل المغرب إصابات جديدة.
كورونا.. استمرار تزايد الإصابات في 4 دول عربية
البحرين تعلن تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا و161 إصابة جديدة / Reuters
14 أبريل 2020

لا يزال فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يواصل انتشاره حول العالم، بما في ذلك بلدان عربية. وفيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في السعودية إلى 5 آلاف و369، سجّلت البحرين 161 إصابة جديدة، وارتفع العدد في قطر إلى 3 آلاف و428 إصابة، كما سجّل المغرب إصابات جديدة.

ارتفاع عدد الوفيات في السعودية إلى 73

أعلنت السعودية الثلاثاء ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 73، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها "سجلت 8 حالات وفاة".

وأوضح البيان أن 435 إصابة جديدة سُجِّلت في البلاد، لتبلغ المحصلة 5 آلاف و369، بينها 889 متعافياً.

وفاة سابعة في البحرين و86 إصابة في عمان

أعلنت البحرين الثلاثاء تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا و161 إصابة جديدة، فيما أعلنت سلطنة عمان تسجيل 86 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إنها سجلت "161 إصابة بالفيروس، و54 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 645"، دون إعلان إجمالي الإصابات.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة البحرينية تسجيل 63 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1392، منها 7 وفيات و591 حالة تعافٍ.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 813، بينها 4 وفيات و130 حالة تعافٍ.

ارتفاع عدد الإصابات في قطر إلى 3428

أعلنت قطر الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و428، منها 7 وفيات و373 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن "حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة".

وأفادت بـ"تسجيل 39 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في دولة قطر إلى 373 حالة".

5 إصابات داخل سجن مغربي

أعلن السلطات المغربية الثلاثاء، إصابة سجينة و4 موظفين في سجن مدينة "القصر الكبير" شمالي المملكة، بفيروس كورونا الجديد.

وقالت مندوبية (مديرية) السجون بالمغرب، إنه "بعد إجراء التحاليل المخبرية لفائدة السجينات الأربع المعتقلات بحيّ النساء المستقلّ بسجن القصر الكبير (شمال)، ولجميع العاملين ضمن الفوج الأول بالمؤسسة (يعمل فوج لمدة 15 يوماً بشكل مستمر)، جاءت جميع النتائج سلبية باستثناء حالتين تأكدت إصابتهما بالفيروس".

وأوضح البيان أن الحالة الأولى تشمل موظفاً ليس له اتصال مباشر بالسجناء يؤدّي مهمة السياقة، أما الحالة الثانية فتتعلق بسجينة وافدة جديدة أُودِعَت المؤسسة في 8 أبريل/نيسان الجلالاري.

وأضاف أن من بين المصابين "3 موظفات كُنّ يعانين من بعض الأعراض".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 1838، عقب تسجيل 75 إصابة، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة جديدة، ليستقرّ مجموع الوفيات عند 126.

وفي 19 مارس/آذار الماضي أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، حتى 20 أبريل/نيسان الجاري، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.

وحتى ظهر الثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و934 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 120 ألفاً، فيما تعافى نحو 457 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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