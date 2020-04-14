سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: قانون الإفراج عن السجناء يراعي حساسيات الشعب التركي
أوضح الرئيس التركي أن قانون الإفراج عن سجناء في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره. جاء ذلك في مؤتمر صحفي تعليقاً على تصديق البرلمان على مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء.
أردوغان: قانون الإفراج عن السجناء يراعي حساسيات الشعب التركي
أردوغان يؤكّد اتخاذ بلاده جميع الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر كورونا / AA
14 أبريل 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحَدّ من انتشار فيروس كورونا يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، علّق خلاله على تصديق البرلمان على مشروع تعديل قانونيّ يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحدّ من انتشار وباء كورونا.

وأكّد أردوغان اتخاذ بلاده جميع الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر الفيروس، موضحاً أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة.

ومساء الاثنين وافق 279 نائباً على المشروع الذي أعدّه حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا بالتصويت.

وبموجب القانون الجديد سيفرج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبَّق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون حتى 31 مايو/أيار المقبل، في إطار الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وينصّ القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

ومساء الاثنين أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 61 ألفاً و49، توُفّي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us