قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحَدّ من انتشار فيروس كورونا يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، علّق خلاله على تصديق البرلمان على مشروع تعديل قانونيّ يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحدّ من انتشار وباء كورونا.

وأكّد أردوغان اتخاذ بلاده جميع الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر الفيروس، موضحاً أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة.

ومساء الاثنين وافق 279 نائباً على المشروع الذي أعدّه حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائباً شاركوا بالتصويت.

وبموجب القانون الجديد سيفرج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبَّق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون حتى 31 مايو/أيار المقبل، في إطار الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وينصّ القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب والقتل والمخدرات والجرائم الجنسية.

ومساء الاثنين أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 61 ألفاً و49، توُفّي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.