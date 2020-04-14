سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا.. صندوق النقد يتوقع أسوأ انكماش عالمي منذ الكساد الكبير
تَوقَّع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، في أسوأ نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930، متجاوزاً بذلك التبعات المالية للأزمة المالية العالمية عام 2008.
كورونا.. صندوق النقد يتوقع أسوأ انكماش عالمي منذ الكساد الكبير
صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في أسوا نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930 / Reuters
14 أبريل 2020

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، في أسوا نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930.

وذكر الصندوق في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" صدر عنه الثلاثاء، أن الانكماش سيتجاوز التبعات المالية السلبية للأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واعتبر أن الوصول إلى نهاية تفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموّاً في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8%.

وتَسبَّب انتشار فيروس كورونا عالميّاً في اتخاذ غالبية الدول إجراءات صارمة أدّت إلى تَعطُّل عجلة اقتصاداتها، وعُطِّلت بالكامل السياحة المحلية والوافدة.

وأضاف الصندوق أنه "من المرجَّح جدّاً أن يمرّ الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزاً بذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات".

وتابع بأن التوقعات "تشير إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9% خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4.2% في 2021".

في الوقت نفسه أشار الصندوق إلى احتمالية انكماش اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) بنسبة 7.5% خلال العام الجاري، على أن ينخفض النمو بنسبة 4.7% خلال 2021.

أما الصين فأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى نموّ اقتصادها بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، على أن يقفز بنسبة 9.2% في 2021.

وحتى ظهر الثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و937 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 120 ألفاً، فيما تعافى نحو 459 ألفاً، حسب موقع Worldometer.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us