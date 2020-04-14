توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، في أسوا نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930.

وذكر الصندوق في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" صدر عنه الثلاثاء، أن الانكماش سيتجاوز التبعات المالية السلبية للأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واعتبر أن الوصول إلى نهاية تفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموّاً في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8%.

وتَسبَّب انتشار فيروس كورونا عالميّاً في اتخاذ غالبية الدول إجراءات صارمة أدّت إلى تَعطُّل عجلة اقتصاداتها، وعُطِّلت بالكامل السياحة المحلية والوافدة.

وأضاف الصندوق أنه "من المرجَّح جدّاً أن يمرّ الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تَعرَّض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزاً بذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات".

وتابع بأن التوقعات "تشير إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9% خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4.2% في 2021".

في الوقت نفسه أشار الصندوق إلى احتمالية انكماش اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) بنسبة 7.5% خلال العام الجاري، على أن ينخفض النمو بنسبة 4.7% خلال 2021.

أما الصين فأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى نموّ اقتصادها بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، على أن يقفز بنسبة 9.2% في 2021.

وحتى ظهر الثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و937 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 120 ألفاً، فيما تعافى نحو 459 ألفاً، حسب موقع Worldometer.